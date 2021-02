COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE (CBG)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ANNONCE DE VACANCE DE POSTE

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) cherche à recruter des électroniciens pour ses installations sur le site de Kamsar.

PRÉSENTATION DE LA CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de la bauxite. Elle met en valeur des ressources bauxitiques situées dans le nord-ouest de la République de Guinée. Elle expédie plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie dont Alcoa, Rio Tinto et Dadco. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne sur des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). L’excellence opérationnelle, l’intégrité et le respect sont entre-autres les valeurs qu’elle défend.

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans le plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production. En produisant une bauxite de qualité utilisée dans diverses industries, elle contribue au progrès de l’humanité.

CONTEXTE

La CBG dispose d’installations de classe mondiale qui exigent de travaux de maintenance et d’entretien constants pour repondre à ses objectifs operationels. Dans ce contexte la compagnie recrute des apprentis.

Profil recherché :

Etre détenteur d’un diplôme de BTS en Electronique ou équivalent ;

Avoir une bonne connaissance en électronique de base ;

Avoir une connaissance en électronique, biomédical et en métrologie.

Etre capable de distinguer les différents composants électroniques ;

Avoir une maitrise parfaite du pack office ;

Avoir une bonne connaissance en anglais serait un atout.

Etre organisé, actif, dynamique ; assidu ; avoir une facilité d’adaptation dans son environnement de travail ; avoir un esprit d’équipe ; avoir une bonne condition physique ; une bonne communication et une intégrité morale.

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le Mardi 16 février, 2021, au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage ; au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/ELECTRO/JANVIER 2021

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats présélectionnés seront appelés. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.