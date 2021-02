Alpha Condé promet des sanctions : "J’ai prévenu tout le monde…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a promis de prendre des sanctions contre les cadres qui ne rempliraient pas « le contrat de performance », qui leur sera assigné. Le Chef de l’Etat informe qu’il a déjà prévenu tout le monde.

« Je constate que beaucoup ne viennent pas à l’heure. On va désigner quelqu’un qui viendra désormais contrôler. Les impôts doivent fournir au moins le double de ce qu’ils font actuellement. Les contrôleurs sur le terrain font des combines avec les entreprises. Surtout ceux qui s'occupent des sociétés. Nous allons voir le résultat donné par ITIE en 2018 et le résultat que nous avons enregistré. On verra le manquant. En tout cas, j’ai prévenu tout le monde. Chacun aura un contrat de performance. S’il le remplit, il aura des primes, s’il ne le remplit pas, il est sanctionné. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde », a averti Alpha Condé, en marge de sa visite inopinée ce lundi dans certaines régies financières.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com