Pita : l’ONG « Vision des Femmes pour le Développement » vole au secours des écoles et hôpitaux

PITA- L’ONG « Vision des Femmes pour le Développement de Pita », a lancé ses activités ce samedi 30 janvier 2021, dans la préfecture éponyme. La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des autorités préfectorale, communale et éducative, qui, à l’unissons, ont apprécié l’initiative de ces braves femmes engagées désormais dans le développement de Pita.

L’ONG rassemble des femmes originaires de Pita. Venant de partout à travers le monde, les membres de cette ONG visent à appuyer les secteurs de l’éducation, de la santé ainsi que d’autres activités féminines et juvéniles.

Lors du lancement de ses activités, l’ONG a mis l’occasion à profit pour faire des dons aux meilleures filles élèves des différentes écoles de la préfecture de Pita centre jusque dans les communes rurales. Une façon de les encourager à poursuivre leurs études. Les hôpitaux ont aussi bénéficié des dons pour renforcer les soins des femmes.

« En tant que guinéenne et fille de Pita où j’ai fait mon cycle primaire jusqu’au Lycée, j’évolue dans les ONG depuis et je fais des appuis surtout dans le monde de la culture. Un jour, l’idée a germé, en me disant que nous sommes beaucoup de femmes qui sont sorties ou qui évoluent dans diverses activités socio-professionnelles. Il y a des banquières, notaires, avocates, médecins et d’autres qui ne sont pas intellectuelles mais très braves. Nos mères, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont à Pita traversent des moments difficiles comme nous l’avons été à notre époque. Je me suis dite pourquoi ne pas regrouper toutes les femmes de Pita afin de mettre quelque chose en place en faveur de nos communautés et pour notre préfecture. Donc, l’idée est partie de là pour réunir toutes les femmes qui ont adhéré à la création de l’ONG qui vient d’être lancée à Pita. Nous allons continuer à aider l’éducation et la santé qui font partie des cibles et surtout suivre les enfants qui sont un objectif principal. Nous voulons aussi créer de l’emploi pour la jeunesse de Pita afin qu’elle reste sur place sans penser à des voyages suicidaires. Voilà la motivation », explique Hadja Marly Bah Diallo, fondatrice et présidente de l’ONG vision des femmes pour le développement de Pita qui vit à l’étranger depuis 30 ans.

Dans son discours, le Maire de Pita, a indiqué que c’est une première à Pita que des femmes se réunissent autour d’un projet d’une telle envergure : « Cet heureux évènement est une première. On n’avait jamais vu pareil à Pita. En ma connaissance en aucune fois des femmes se sont mobilisées autour d’un idéal qui n’est autre que le développement de Pita. Nous vous adressons nos vives félicitations et nos profondes gratitudes. Vos ambitions sont très nobles parce qu’elles visent la scolarisation de nos enfants particulièrement les filles. Vous pensez également aux femmes en âge de procréer, pour celles qui ont des activités lucratives. Nous vous disons très sincèrement merci », a lancé le maire Mamadou Oury Diallo, s’exprimant au nom de l’ensemble des autorités réunies pour la circonstance.

Principaux bénéficiaires d’un important lot de dons, les responsables de l’éducation, ont remercié l’ONG donatrice pour son soutien au rayonnement de l’éducation de Pita : « nous sommes vraiment dépassés par le courage et la bravoure de ces femmes réunies en ONG pour voler au secours de l’éducation à Pita. C’est un don significatif et symbolique. Nous les remercions, c’est un véritable coup de main aux enfants pauvres. Surtout encourager les filles à étudier et pour leur maintien à l’école, c’est salutaire. Nous remettrons ces dons à qui de droit et nous veillerons à ce qu’ils soient bien utilisés. Nous allons inviter toutes les écoles de Timbi-Tounny pour faire la remise sur place une fois que nous serons de retour. Merci à Vision des femmes pour le développement de Pita» déclare Boubacar Bah, délégué scolaire sous-préfectoral de l’éducation de Timbi-Tounny.

Après avoir fait la remise des dons destinés à l’éducation à l’école primaire de Pita 1, c’est le secteur de la santé qui a reçu la visite de l’ONG. Docteur Mamadou Oury Barry, directeur général de l’hôpital préfectoral, l’un des bénéficiaires a été marqué par le geste : « nous avons accueilli cet acte avec joie, plaisir et beaucoup de fierté. Ces dons vont appuyer ce qui a été fait par le ministère de la santé pour le bien de l’hôpital de Pita et l’ensemble des partenaires au développement. Nous en ferons bon usage. Ce qui est plus intéressant, c’est de mettre des draps de lit dans ces dons, cela nous permettra de relancer l’unité de lingerie de l’hôpital parce qu’à partir de l’instant, tous les lits des différents services auront des draps » s’est-il réjoui

Mme Mariama DT Barry, secrétaire générale chargée des finances de l’ONG vision des femmes pour le développement de Pita, ce rassemblement est la concrétisation de l’Union des femmes de Pita.

« C’est un grand jour pour nous aujourd’hui, celui de voir le lancement de notre ONG à Pita, c’est la concrétisation d’une union de femmes de Pita qui sont un peu partout à travers le monde. Quand la présidente a émis l’idée, nous avons trouvé nécessaire d’accompagner, nous avons au moins 512 femmes qui sont déjà membres. Nous avons des centaines de projets en faveurs de la préfecture de Pita notamment les femmes. Comme vous le voyez, nous avons offert des cadeaux aux trois premières filles de chaque établissement scolaire de Pita pour les encourager en marge du lancement. Les 12 sous-préfectures de Pita ont également bénéficié des mêmes lots de dons. La santé aussi, parce que les femmes rencontrent des problèmes dans les soins. A la longue, nous allons approcher les femmes qui évoluent dans les groupements pour les former », a annoncé Mme DT Barry.

En marge de la cérémonie de remise, l’ONG vision des femmes pour le développement de Pita a été officiellement lancée dans la préfecture de Pita. Un hommage a été rendu à l’ensemble des femmes qui ont contribué à l’achat des dons offerts aux communautés de Pita.

