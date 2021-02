Guinée : Alpha Condé fixe le régime de gestion de la carrière diplomatique…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé, a pris un décret ce lundi 1er février 2021, portant organisation et gestion de la carrière diplomatique et consulaire en République de Guinée.

Ledit décret indique en son article 2 que : « L'appartenance à la fonction diplomatique et consulaire est exclusivement réservée aux citoyens guinéens jouissant de leurs droits civiques n'ayant encouru aucune peine afflictive ou infamante et dont les attitudes sont conformes à la morale publique et les aptitudes propres aux services publics ».

C'était l'une des recommandations de l’ex ministre des affaires étrangères, Mamadi Touré qui a exprimé son souhait de voir l’application effective de la carrière diplomatique et consulaire, à travers la signature du Décret et la mise en œuvre des textes y afférents, pour mettre fin à la sédentarisation et au manque de rotation des diplomates. C'est désormais chose faite.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com