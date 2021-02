Demandes de visas d'entrées en Guinée : important communiqué du ministère de l'industrie

Conakry, le 01 février 2021 - Le Ministère de l'industrie et des PME porte à la connaissance des entreprises industrielles que les demandes de visas d'entrées en Guinée en faveur des experts et assistants techniques, doivent être directement adressées au Ministre de tutelle, seul habilité à les transmettre à Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

A cet effet, les demandes doivent comporter les informations et documents suivants :

L'objet de la visite en Guinée ;

Les copies des passeports des intéressés ; Les pays d'origine.

Après examen des dossiers, les demandes sont transmises avec avis circonstancié du département.

Le Ministère de l'industrie et des PME, sait compter sur le respect de cette procédure et la bonne collaboration des chefs d’entreprises industrielles.