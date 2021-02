Cherté des prix : Chérif Abdallah réagit face aux "menaces" d’Alpha Condé...

CONAKRY- « Des missions d’inspection et de contrôle des prix seront régulièrement menées afin d’identifier les spéculateurs et leur infliger des sanctions exemplaires”, a averti le président Alpha Condé, ce samedi 30 janvier 21, alors qu’il expliquait son concept « gouverner autrement ».

Cette menace à peine voilée du Chef de l’Etat contre les commerçants, fait réagir le président du Groupe Organisé des Hommes d'Affaires (GOHA). Mohamed chérif Abdallah, indique cette déclaration du président Condé est synonyme de panique.

« Cette déclaration démontre que la Guinée est mal partie. Mais cela montre qu’ils sont paniqués, sinon, ce n’est aux opérateurs économiques qui approvisionnent les citoyens, que l’on doit s’attaquer. Mais à notre niveau, nous estimons que ces menaces ne s'adressent pas aux commerçants », a réagi le président du GOHA.

Lire aussi- Les commerçants dans le viseur d’Alpha Condé ? Le chef de l’Etat promet de "sévir"

Les commerçants ne sont pas responsables de la mauvaise gestion de la Guinée durant ces dix dernières années, a fait observer Mohamed Chérif Abdallah. Selon lui, il est inacceptable de faire porter aux opérateurs économiques les ratées des deux mandats d'Alpha Condé.

« Je vais dire à monsieur Alpha Condé : les commerçants achètent de la marchandise pour revendre afin de tirer un bénéfice et pouvoir nourrir leur famille. Mais à cause de la mauvaise gouvernance et l'insécurité, les commerçants sont exposés à tout : pillages, fermeture des frontières. Le résultat de tout ceci c'est la cherté de la vie. Il n'y a pas d'argent : citoyens, commerçants, tous souffrent énormément à cause de la destruction de leurs biens, le manque à gagner et la fermeture des frontières. Vous pensez que nous allons accepter qu’on porte toute cette responsabilité aux commerçants ? Ça ne marchera pas », a prévenu le président du GOHA.

Mohamed Cherif Abdallah invite les commerçants à résister à toutes menaces, d’où qu’elle vienne.

« Je dirais aux commerçants de résister à toute menace d'où qu'elle vienne. Et si ces menaces continuent, nous allons donner des instructions. On a des programmes aussi car nous pouvons refuser de payer les taxes tant que ces menaces planent. Les commerçants sont prêts. Cette sortie ne nous surprend pas. S’il nous parlait de réconciliation ou de paix, ça allait nous surprendre, mais ces menaces, nous en sommes habitués. Avant les élections, pendant la campagne on en a entendu et c'est ce qui continue. Donc, ça ne nous surprend pas. Mais je dirai aux commerçants d'être prêts, des instructions seront données et le moment venu le peuple sera informé », avertit Chérif Abdallah.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28