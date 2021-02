Cédeao : La Guinée parmi les « plus corrompus », selon Transparency

CONAKRY-Alors qu'Alpha Condé promet de “gouverner autrement”, l’ONG international de lutte contre la corruption, Transparency International, vient de classer la Guinée, parmi les pays, les plus corrompus en Afrique de l'Ouest (3ème).

L’organisme mondial de lutte contre la corruption, basé en Allemagne a dévoilé, jeudi 28 janvier 2021, son classement 2020 de la perception de l’état de la corruption dans 180 pays dans le monde.

Selon Transparency international, cette année, l’Indice de perception de la corruption (IPC) brosse un tableau sombre de l’état de la corruption dans le monde. Alors que la plupart des pays n’ont guère progressé dans la lutte contre la corruption en près de dix ans, plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à 50, a révélé l’étude.

L'Indice de perception de la corruption (IPC) qui classe les pays en fonction du niveau de corruption dans le secteur public, utilise une échelle de 0 correspondant à un système très corrompu à 100 très faiblement corrompu. Les résultats des années précédentes n’ont pas véritablement pas changé, avec plus des deux tiers des pays qui obtiennent un score inférieur à 50 sur l’IPC de cette année, avec un score moyen de 43 seulement.

Au regard des résultats régionaux, l’Afrique subsaharienne est la région la moins notée avec 32/100 contre 36 pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (36). L’Europe de l’Ouest et l’Union européenne avec un score de 66 est la région la plus performante.

Dans le top 5 des pays les plus corrompus au sein de la CEDEAO, la première place est occupée par la Guinée Bissau, avec un score de 19/100, suivie du Nigéria, 25/100. Ex æquo avec le Liberia, la Guinée avec un score de 28 est 3e dans la sous-région, 32e en Afrique et 137 au niveau mondial. Le Togo, 4e avec 29 et le Mali 5e avec 30 bouclent le top 5 de pays les plus corrompus en Afrique de l’Ouest.

Par contre, dans la Cedeao, le Cap-vert s’adjuge le meilleur score de 58 suivi du Sénégal avec 45. Tandis que le Burkina Faso occupe le 10e rang en Afrique de l’ouest avec un score de 40 derrière la Côte-d’Ivoire 8e avec 36 et la Gambie 9e avec 37.

Avec un score de 66, les Seychelles obtiennent systématiquement les meilleures notes en Afrique subsaharienne suivies du Botswana (60) et le Cap Vert (58). Au bas de l'indice, se trouvent le Soudan (16), la Somalie (12) et le Soudan du Sud (12).

Les meilleurs scores au niveau mondial reviennent au Danemark (88), Nouvelle Zélande (88), Finlande (85) et Singapour, Suède (85) et Suisse (85).

Le gouvernement guinéen ne s’est pas encore prononcé sur ce rapport. Mais dans sa récente adresse à la Nation, le Président Alpha Condé, a inscrit la lutte contre la corruption parmi les quatre piliers de sa gouvernance.

Parmi les priorités énoncées par le Chef de l’Etat guinéen, il y a : la lutte contre la corruption, les malversations financières et les détournements des deniers publics, la réforme du système judiciaire, la réforme des mécanismes de passations des marchés et contrats publics de l’Etat.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06