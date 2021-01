Les commerçants dans le viseur d’Alpha Condé ? Le chef de l’Etat promet de "sévir"…

CONAKRY-Le chef de l’Etat guinéen vient de hausser le ton ! Alpha Condé, est monté au créneau ce samedi 30 janvier 2021 contre les spéculateurs des denrées de première nécessité en Guinée.

Sur un ton ferme, le président Alpha annonce qu’une action vigoureuse sera engagée contre la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité et la flambée fantaisiste des prix sur le marché, en général.

‘’ Des missions d’inspection et de contrôle des prix seront régulièrement menées afin d’identifier les spéculateurs et leur infliger des sanctions exemplaires’’, a averti Alpha Condé, qui rappelle que le gouvernement a la responsabilité de protéger les consommateurs guinéens de la cherté de la vie suscitée et entretenue par des "opérateurs véreux".

Selon lui, la réforme la société guinéenne et de l’Etat dont tous les citoyens rêvent ont besoin d’une forte adhésion populaire.

‘’C’est pourquoi, je me propose d’engager de larges consultations avec tous les acteurs de la vie nationale, afin que chacun s’approprie les réformes et les soutienne aussi pour en assurer l’acceptation et le succès.

Pour le chef de l’exécutif la préoccupation à tous est de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés et de parvenir à la crédibilité de l’action publique.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee. Com

