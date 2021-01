Guinée : De profondes mutations en perspective dans le domaine des Sports

CONAKRY- Reconduit à la tête du département des Sports, Sanoussi Bantama Sow promet des mutations profondes dans ce secteur. Le ministre d’Etat qui a conféré cette semaine avec le Comité national olympique et sportif de Guinée CNOSG), a promis d’œuvrer davantage pour la promotion des activités sportives en Guinée.

‘’Je le plaisir de vous annoncer la création cette année d’une ligne de crédit budgétaire pour la subvention des fédérations. Sachez que j’accorde la plus haute importance aux relations de travail et de complémentarité entre les fédérations et mon département. Dès ma prise de fonction, nous allons organiser une retraite hors de Conakry entre le ministère, le Comité olympique et les fédérations pour voir comment nous allons collaborer et hisser très haut le sport guinéen’’, a promis Sanoussi Bantama Sow.

Il a annoncé qu’un projet de loi sur le Sport a déjà été proposée à l’Assemblée nationale. ‘’Nous sommes en train de nous battre pour que ça soit la première loi à être examinée lors de la prochaine session des lois (…). Je promets ici que le conseiller en charge du sport du ministère sera proposé par le Comité olympique national’’, ajoute-t-il.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13