Yenga, fermeture des frontières : Ce que Maada Bio et Alpha Condé comptent faire…

CONAKRY- Le Président Léonais a saisi son homologue guinéen sur les épineuses questions liées au différend frontalier de Yenga et la fermeture des frontières terrestres.

Préoccupé par ces deux sujets, Julius Maada Bio a directement interpelé Alpha Condé, en vue de trouver une solution rapide et durable. C’est dans ce cadre d’ailleurs qu’une forte délégation Léonaise conduite par le président du parlement Sierra-léonais a séjourné dans la capitale guinéenne dans le but d’entamer une série de pourparlers.

Il s’agit notamment du conflit frontalier à Yenga, dans la zone de Nongowa dans Guéckédou et de la fermeture unilatérale de la frontière de guinéo-Sierra-léonaise, par Conakry. Dr Abbas Bundu, président de l’Assemblée Nationale a transmis une lettre du président Bio, adressée au Président Condé.

Dans une déclaration commune lue par le Chef de la Diplomatie guinéenne, au terme de la mission de la délégation léonaise, les deux parties ont convenu de la mise en place d’un cadre de concertation pour résoudre les préoccupations dans les plus brefs délais.

Ce n'est pas tout. Une délégation guinéenne se rendra en Sierra-Leone en Février 2021 pour travailler avec ses homologues Sierra-léonais afin de convenir d’un terrain d’entente pour une coopération plus approfondie. Cela servira de base de discussion entre les deux chefs d’Etats qui se réuniront pour conclure sur les questions soulevées. Africaguinee.com, vous propose ci-dessous l’intégralité de la déclaration commune.

Lire aussi- Guinée- Sierra Leone: Maada Bio "charge" Alpha Condé devant la Cédeao...

Considérant les grandes préoccupations soulevées par son Excellence le président Alpha Condé en réponse à la lettre de son homologue le président Julius Maada Bio, transmise par le chef de la délégation sierra-léonaise, Dr Abbas Bundu, président de l’Assemblée Nationale de la république de sierra Leone,

Notant la suggestion du président de la république que la délégation rencontre ses homologues du gouvernement guinéen afin de saisir toute la portée des raisons de la fermeture unilatérale des frontières entre les deux pays,

Préoccupés que toute nouvelle détérioration de la paix et de la sécurité entre les deux pays ne sera pas dans l’intérêt mutuel des deux peuples,

Aspirant au retour à des relations normales entre les gouvernements et les peuples des deux pays,

Conscient que les communautés frontalières des pays sont peuplés des groupements ethniques à cheval sur les frontières coloniales tracées entre nous,

Résolus que les gouvernements des deux pays font tout leur possible pour s’assurer qu’aucune autre action ou omission ne permette l’exploitation de nos vulnérabilités communes pour créer une quelconque instabilité au sein et entre nos deux pays,

En conséquence, des représentants de haut niveau de la Guinée et de la Sierra-Leone se sont réunis à Conakry du 27 au 28 janvier 2021, et ont discuté de la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra-Leone, de la démarcation de la frontière à Yenga-Nongowa et les questions de sécurité et de coopération en général entre nos deux Etats.

Au cours des discussions, les deux parties ont convenu d’un cadre de concertation pour résoudre les préoccupations dans les plus brefs délais. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements en faveur du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et souligné en outre l’importance de la libre circulation des personnes et des biens comme essentiel au développement de nos deux Etats.

Lire aussi- Révélations de Moussa Solano : "Pourquoi la Guinée ne doit jamais renoncer à Yenga…"

Dans le cadre des actions immédiates à entreprendre, il a été convenu qu’une délégation guinéenne se rendra en Sierra-Leone en Février 2021 pour travailler avec ses homologues Sierra-léonais afin de convenir d’un terrain d’entente pour une coopération plus approfondie. Cela servira de base de discussion entre les deux chefs d’Etats qui se réuniront pour conclure sur les questions soulevées.

Les deux parties ont souligné leur engagement à entretenir et renforcer la coopération et l’amitié historique qui unissent les deux peuples en tant que famille depuis des générations.

Son Excellence le président Alpha Condé de la république de Guinée a adressé ses plus chaleureuses et les assurances de coopération continue à son Excellence M. Julius Maada Bio président de la république de Sierra Leone et a exprimé le souhait de le recevoir à Conakry à sa meilleure convenance ».

Dossier à suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113