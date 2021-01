Mamadou Sylla: ‘’Nous sommes une opposition réfléchie qui ne casse pas…’’

CONAKRY-Le chef de file de l’opposition promet de s’impliquer pour la libération des détenus politiques. Mamadou Sylla annonce qu’il va « s’opposer autrement », en participant au développement du pays.

S’exprimant ce samedi 30 janvier 2021 lors d’une conférence de presse, à son siège à Dixinn, le leader l’UDG a annoncé qu’il entamera dans les prochains jours une tournée dans les prisons du pays afin de s’enquérir de l’état des détenus et essayer de mener des démarches auprès du Président de la République et du ministre de la justice afin de libérer tous les prisonniers politiques.

« Les jours à venir nous allons visiter les prisons afin de voir réellement ceux qui sont arrêtés pour des motifs politiques. Nous allons voir leur état. C’est vrai qu’on n’est pas juges mais après cette visite nous allons demander à la justice d’examiner les dossiers de ceux-là et les juger et de libérer les innocents. Au niveau du chef de l’Etat également on va lui demander sa clémence pour ceux qui sont déjà condamnés », a annoncé Mamadou Sylla.

Le nouveau chef de file de l’opposition promet de s’opposer autrement. « Nous sommes une opposition très réfléchie, une opposition du développement. On n’est pas prêt à casser le peu qu’on a parce qu’en Guinée on n’a pas beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire qu’on est une opposition qui aura sa langue dans sa poche, nous allons toujours dénoncer les manquements partout et faire des propositions », a fait savoir le président de l’UDG.

Depuis près de trois semaine, Elhadj Mamadou Sylla s’est engagé dans un processus de consultations pour la relance du dialogue politique. C’est dans ce contexte que le président Condé a pris un décret annonçant la création d’un cadre de dialogue politique et social. Le chef de file de l’opposition reste prudent.

« On vient de créer un cadre dialogue, mais le problème chez nous, c’est le suivi. Le mieux est que l’on se donne la main, parce que si on ne le fait, le pouvoir va toujours gagner sur nous. Parce que de toutes les façons eux ils s’entendent même s’il y a des vols, le gouvernement peut se défendre et dire solidarité gouvernementale », a indiqué Mamadou Sylla.

