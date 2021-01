Diassa d'or 2020 : Hassimiou Souaré, DGA de l'AGUIPE lance la 6ème édition

CONAKRY- Le Directeur Général Adjoint de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE), a présidé ce vendredi 29 janvier, 2021, le lancement officiel de la 6ème édition du Diassa d’Or.

Organisée par la structure Diassa Multi-Communication, cette 6ème édition dénommée, la grande nuit des médias guinéens, a pour thème, « Médias et réseaux sociaux : opportunités ou menaces pour les médias classiques ». Pour cette édition, les organisateurs ont tenu à rendre hommage à feu M. Ibrahima Sylla « IBRA », journaliste émérite de la presse guinéenne.

Cette compétition qui va aboutir à une cérémonie de remise de distinctions aux meilleurs journalistes guinéens, a pour but de qualifier, les différents corps de métiers du journalisme, a martelé la Directrice Générale de Diassa-Multi-communication.

« Le présent rendez-vous marque le point de départ qui va aboutir à la 6ème édition de la grande et prestigieuse cérémonie de distinction des médias. Distinguer les plus méritants dans le but de qualifier les différents corps de métiers du journalisme, est également pour les organisateurs du “DIASSA D'OR” une manière de susciter l'émulation au sein de la corporation », a déclaré Médine Magbé Konaté.

Selon elle, reconnaître le mérite des collaborateurs, c'est reconnaitre la qualité d'un travail bien fait. Le but, dit-elle, est de faire en sorte qu'un travail satisfaisant se poursuive en s'améliorant, qu'un travail exceptionnel continue dans la voie de l'excellence. C'est également l'esprit d'initiative, a continué l’oratrice, pour motiver et maintenir un haut niveau de performance des confrères d'une part, et d'autre part, aider à sortir de l'ombre ceux qui, dans les salles de rédaction, donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour rendre plus beau, le métier déjà qualifié de noble.

Le ministre de la communication, représenté par sa conseillère technique a exprimé sa disponibilité à accompagner cet événement.

“Au nom du ministre de l'information et de la communication, nous sommes très heureux d'assister à cette cérémonie de lancement du Diassa d'or. Cet événement n'est plus à démontrer, d'autant plus que les organisateurs sont à la 6ème édition. Cela démontre tout le sérieux des initiateurs dans l'organisation, surtout que cette édition rende hommage à feu M. Ibrahima Sylla, journaliste émérite qui a beaucoup fait pour la presse guinéenne. Le ministère de la communication sera là pour apporter son soutien à ce genre d'évènements. Vous pouvez compter sur notre disponibilité. Nous allons faire ce que nous pouvons pour qu'ensemble nous redorions l'image de la presse guinéenne », a promis Mame Fatoumata Diallo, conseillère technique du ministre de l'information et de la communication.

Avant de procéder au lancement officiel de la 6ème édition du Diassa d’Or, le Directeur Général Adjoint de l'AGUIPE, a vanté le mérite de la structure organisatrice du Diassa d'or dans sa façon distinguer les mérites de la presse guinéenne. M. Mamadou Hassimiou Souaré, ex Directeur de publication du site Africaguinee.com, récipiendaire du prix de meilleur site d'information en Guinée (2015-2016), a fait des confidences sur le sérieux du travail des organisateurs.

« C'est un grand plaisir pour moi de procéder au lancement officiel de cette 6ème édition du Diassa d'or ou le sacre des meilleurs de la presse guinéenne. C'est un honneur que vous me faites de lancer cette édition devant mes ainés. Merci pour cette marque de confiance. On ne nait pas journaliste, on le devient et c'est pour tous les jours et toute la vie. Malgré ma nomination au mois d'août dernier, au poste de Directeur Général Adjoint de l'AGUIPE, je suis toujours là auprès de mes confrères pour la bonne marche de la corporation.

Diassa d'or est devenue une tradition, cet événement récompense les meilleurs dans le milieu de la presse. Oui, les journalistes ont besoin d'être célébrés, c'est une nécessité et cela crée l'émulation au sein de la corporation. Que l'on récompense les journalistes, techniciens bref, tous ces hommes et femmes qui sont restés à l'ombre derrière ces grands événements et qui font de l'information ou de la communication des entreprises. Je suis le Diassa d'or. Si j'ai la bonne souvenance, en 2015 et 2016, c'est l'entreprise de presse (Africaguinee.com ndlr) que je dirigeais à l’époque, qui a été distinguée au niveau de la presse en ligne. J'avoue qu'il y a eu quelque chose qui m'avait marqué, à l’époque. C’est particulièrement le sérieux qui a prévalu aux choix des récipiendaires. Je me rappelle encore, ce n'est que 2 à 3 jours de l'évènement que j'ai été informé qu'on avait été choisis. Je pense que c'était un travail vraiment sérieux qui avait été fait par les membres du jury à l'époque.

Dans le milieu, on assiste souvent à des cérémonies de distinction par des structures parallèles qui associent des journalistes ou des entreprises mais avec le Diassa je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Jusqu'au jour J, même madame la directrice générale n'est pas informée sur les choix. C'est une fierté aussi que Diassa d'Or rende hommage à monsieur Ibrahima Sylla, journaliste émérite que j'ai connu et pratiqué à la RTG, à la HAC mais aussi au sein de Diassa communication. Sur ces mots que je souhaite bonne chance à tous ces journalistes, techniciens qui sont appelés à prendre part à ce concours », a lancé M. Hassimiou Souaré avant de déclarer ouverte cette 6ème édition du Diassa d’Or.

