Papa Koly Kourouma : « Nous sommes engagés à relever le défi… »

CONAKRY- Confirmé à son poste de ministre d’État en charge de l’Hydraulique et de l'assainissement, Papa Koly Kourouma s'est engagé, ce vendredi 29 janvier 2021, à “mériter la confiance” placée en lui par le chef de l’État.

Les cadres du département de l’Hydraulique et de l’assainissement ont présenté, ce vendredi 29 janvier 2021, les vœux de nouvel an au Ministre Papa Koly Kourouma tout en le félicitant pour sa reconduction.

“Comprendrez le sens et la portée de notre fierté ainsi que la reconnaissance que nous tenons à exprimer en ce moment solennel au Pr Alpha Condé, qui a consacré sa confiance en son compagnon Elhadj Papa Koly Kourouma qu'il vient de reconduire au poste de Ministre d'Etat, Ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Monsieur le Ministre d'Etat, I'ensemble des cadres et employés de notre département me chargent de vous transmettre leurs vives félicitations et vous signifier leur détermination à vous accompagner dans vos nouvelles fonctions”, a déclaré la cheffe de cabinet, Mariama Camara.

Dans son discours, le ministre d’Etat Papa Koly Kourouma, a déclaré qu’il mesure la portée de la confiance que le Chef de l’Etat, a placée en lui. Conscient des défis, il a indiqué que tous les travailleurs de son département doivent travailler inlassablement pour faire du slogan « gouverner autrement », cher au président de la République, une réalité.

Aujourd’hui, ce n’est pas pour faire un bilan, mais plutôt poser un certain nombre de questions, a indiqué M. Kourouma à l’entame de son discours. Et d'ajouter : « Comment allons-nous faire pour mériter davantage la confiance du président de la République ? Comment devons-nous traduire sur le terrain, sa volonté politique d’améliorer le cadre de vie de nos citoyens ? Il a renouvelé sa confiance en ma personne avec les mêmes prérogatives. Ceci dit, nous devons mesurer la portée de cette confiance et la portée de cette volonté politique.

Nous sommes tous engagés à relever ce défi. Nous devons accepter la volonté de “gouverner autrement” pour partager la prospérité. C’est pourquoi, je prends l’engagement à votre nom de traduire cette volonté d’aider nos populations, à bénéficier de la prospérité », s'est engagé le ministre Papa Koly Kourouma invitant les cadres de son département “à redoubler d’efforts” dans le travail.

