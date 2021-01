Naïté : "Un ministre est de passage, il est appelé à partir à tout moment…"

CONAKRY-Moustapha Naïté a cédé officiellement ce vendredi 29 janvier 2021 sa place à Kadiatou Emilie Diaby à la tête ministère des travaux publics. La cérémonie de passation de service, présidée par le secrétaire général de la présidence Naby Laye Kiridi Bangoura, a eu lieu dans l’enceinte même dudit ministère, en chantier.

Dans sa prise de parole, le ministre sortant a tenu à remercier le chef de l’Etat guinéen pour la confiance qu’il a porté en sa personne pendant près de 10 ans. « Je voudrais exprimer ma grande gratitude au président Alpha Condé qui m’a permis près de 7 ans de servir loyalement et avec passion notre pays en tant que ministre de la république. J’en suis honoré et lui sait éternellement gré de la confiance plusieurs fois renouvelé », a déclaré le désormais ex ministre des travaux publics.

Moustapha Naité est ensuite revenu sur le travail qu’il a pu abattre en étant à la tête de ce département qu’il a occupé pendant environ 2 ans et demi. « Au terme de 2 ans et demi sous l’autorité du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, à qui j’adresse également ma profonde gratitude, ensemble, en dépit des nombreuses difficultés, nous avons pu enclencher une réelle dynamique et mettre en route l’ensemble des grands travaux routiers qui concrétisent la vision du Chef de l’Etat dans le secteur des infrastructures routières (...) J’avais dit qu’un ministre est de passage, il est appelé à partir à tout moment. Ceux qui font un ministère ce sont les agents et les cadres. C’est vous qui constituez le fondement du ministère, c’est vous qui êtes les acteurs principaux pour la réussite de la mission du ministre », a indiqué Moustapha Naïté, appelant le personnel du ministère des travaux publics à faire bloc derrière la ministre Kadiatou Emilie Diaby.

S’adressant à la ministre entrante, Moustapha Naïté lui a souhaité plein succès et lui a rassuré que tout le personnel du ministère sera à ses côtés pour l’aider à accomplir ses nombreuses missions.

« Madame la ministre, je voudrais vous rassurer que tout le personnel du ministère sera à vos côté. Il (personnel ndlr) vous sera dévoué comme il l’a été avec chacun de vos prédécesseurs. Pour ma part, je vous souhaite une très belle charge et je reste entièrement disponible pour faciliter votre prise de fonction », a assuré le ministre sortant.

Pour sa part, avant de magnifier le travail de son prédécesseur, la nouvelle ministre des travaux publics a envoyé un message fort à tous les travailleurs de son département afin qu’ils l’aident à bien accomplir sa mission.

« Je voudrais prendre le temps pour reconnaitre et remercier le ministre sortant, mon homologue, Monsieur Moustapha Naité pour le travail qui a été accompli sous son leadership. Grâce à Dieu le Tout Puissant encore une fois, monsieur le ministre, vous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler pour les consolider et développer le secteur du transport en Guinée. Maintenant, je voudrais m’adresser à tous mes collègues de ce ministère, je suis fière de me joindre à votre équipe pour apporter mon humble contribution aux réalisations du programme de développement des infrastructures routières tel que le veut le président de la république. A cet effet, j’ai besoin de votre ferme et sincère collaboration pour mener à bien la mission dévolu à notre département », a aussi laissé entendre Kadiatou Emilie Diaby, la nouvelle ministre des travaux publics.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023