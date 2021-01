Les Etats-Unis annoncent un programme de formation en faveur des journalistes africains

En partenariat avec les Services régionaux pour l'Afrique (ARS) du Département d'État américain, le Centre international des journalistes (ICFJ) est heureux de proposer un programme de formation approfondie visant à doter les journalistes africains de ressources, d'outils et de connaissances pertinents pour relever les défis actuels et nouveaux, tels que COVID-19 et la désinformation.

Le programme vise également à créer des liens professionnels durables entre les journalistes africains et américains, ancrés dans une compréhension et une appréciation commune du rôle du journalisme responsable dans la promotion de la démocratie.

Les participants sont encouragés à utiliser ce programme comme une occasion d'élargir leurs réseaux, de s'engager dans l'apprentissage de compétences pratiques et d'acquérir des ressources utiles.

Les sessions couvriront des sujets pertinents pour les journalistes de tous niveaux d'expérience, y compris la collecte d'informations éthiques, le journalisme d'investigation, le journalisme mobile et l'entrepreneuriat médiatique, aidant les participants à améliorer leur travail journalistique et à naviguer dans le paysage changeant de l'information.

Les questions suivantes sont simples et nous permettent d'en savoir plus sur vos intérêts et vos antécédents. Veuillez télécharger votre C.V. pour remplir ce questionnaire. Les candidatures sans C.V. seront considérées comme incomplètes et ne seront pas éligibles.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 février 2021 à 23h59

HNE. https://www.tfaforms.com/4878420