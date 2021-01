Insécurité routière : trois présumés coupeurs de route arrêtés à Mamou…

MAMOU-Trois présumés coupeurs de route ont été arrêtés ce vendredi 29 janvier 2021, dans la commune urbaine de Mamou. Au nombre de 3, ces jeunes ont été mis aux arrêts, suite à une opération de ratissage menée par les services compétents.

« On a fait une réunion technique à l'issue de laquelle nos agents se sont mis sur le terrain. Ainsi, grâce ces opérations de patrouilles, on a procédé à l'arrestation de ces jeunes et dans la perquisition de leur domicile, on a retrouvé une arme PMAK, un pistolet TT30 et plusieurs autres objets qu'utilisent les coupeurs de route », a expliqué le Lieutenant-colonel Bakary Camara.

Interrogés, deux d'entre eux ont rejeté les accusations portées contre eux. « Je suis diplômé sans emploi. Je suis venu à Mamou dans le cadre de la recherche d'emploi. On m'a trouvé couché dans ma chambre pour m'arrêter. Je ne ressemble pas à un bandit et je ne connais même pas ces gens-là. Je me demande pourquoi je suis toujours là », s’est défendu un des jeunes arrêtés.

Footballeur de profession, le jeune Sow affirme qu'il était venu à Mamou pour tenter de jouer au Bafing FC. « Je suis venu à Mamou chez ma grande sœur. C'est pour jouer au Bafing FC. Je ne connais rien dans cette histoire de coupeurs de route », a-t-il laissé entendre.

Par contre le troisième, natif de Kegneko dans Mamou a reconnu avoir été une fois avec ses amis, attaqués des voyageurs. « Je suis logé avec un de mes frères. Je reconnais les avoir suivis une fois dans une attaque. Ils ne sont pas là. Ces armes-là ont été saisies dans notre chambre », a-t-il avoué. Selon le voisinage, les complices de ce dernier, ont pris la poudre d'escampette.

