Guinée : Ousmane Gaoual désormais sous la "protection" de la France…

PARIS- L’opposant Ousmane Gaoual Diallo est désormais sous la protection de la France ! Le Directeur de la Cellule de communication de l’UFDG, incarcéré avec d’autres responsables du parti, depuis bientôt trois mois, bénéficie de la protection consulaire française.

« Nous estimons qu’il importe d’être vigilent à la question des droits de l’homme et nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d’opposants. En particulier l’opposant M. DIALLO et pour lequel j’ai décidé d’apporter la protection consulaire parce que ce personnage membre de l’opposition a été incarcéré et auditionné par la justice. Pendant ce temps, il a de graves soucis de santé », a déclaré le ministre des affaires étrangères de la France, Jean-Yves Ledrian, lors de son audition au sénat.

Une source proche de l’UFDG nous a d’ailleurs précisé qu’Ousmane Gaoual Diallo a pris la nationalité française depuis maintenant une dizaine d’années. Lui et ses codétenus sont dans l’attente d’un procès qui tarde pour le moment à s’ouvrir. Il a été entendu la semaine dernière par un pool de juges dans l’enceinte du tribunal militaire.

