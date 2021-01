Faranah : Le ton monte dans la commune rurale de Tiro...

CONAKRY-Les soupçons de détournements de fonds, continuent de secouer certaines municipalités du pays, trois ans après l’installation des maires. Dans la commune rurale située à 40 kilomètres de Faranah centre, des jeunes ont manifesté leur mécontentement, contre leur maire commandant Bangaly Major Oularé et son adjoint qu’ils accusent de « mauvaise gestion ». Les manifestants ont fermé le siège de la mairie et exigent un audit de l’utilisation des taxes perçues par l’actuelle équipe. Si une saignée financière est avérée, les jeunes protestataires menacent de chasser l'actuel maire et d'installer une délégation spéciale.

Interrogé par notre correspondant régional, le porte-parole des jeunes de Tiro explique : « La jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Cela fait 2 ans depuis que cette équipe a pris fonction, mais on ne voit aucune trace. Si on demande des informations, on ne nous répond pas. C'est pourquoi, on s'est mobilisé pour fermer la mairie. A notre arrivée, on a trouvé le maire et son adjoint dans leurs bureaux et on leur a demandé de libérer le bâtiment sinon, nous allons le saccager. Ils ont voulu résister, mais finalement, ils ont accepté et on a fermé. Nous avons remis les clés au sous-préfet. Nous réclamons l’audit de la gestion du maire et de son équipe. S’il s’avère qu’ils ont détourné, nous allons les destituer et mettre en place une délégation spéciale », a expliqué Ibrahima Camara.

Lire aussi- Haute Guinée : le pire évité de justesse à Faranah…

Interrogé, le sous-préfet, Gassimou Doumbouya a fait savoir qu’il a pris des dispositions pour éviter que la situation ne dégénère. « C'est un problème qui concerne la gestion des biens de la mairie. Hier, vers 9h30, pendant que j'étais dans mon bureau, j'ai vu une foule se diriger vers la mairie. Pour éviter que ça ne dégénère, je suis allé voir ce qui se passe. Ils m'ont demandé de dire au maire de libérer le siège de la mairie sinon qu’ils vont faire les dégâts. J'ai sollicité au maire d'accepter la décision de sa population. Finalement, il est sorti avec son adjoint. Les jeunes ont fermé la mairie et m’ont remis les clés. Ils ont dit qu'ils vont s'entretenir et me déposer leur mémorandum. Immédiatement, j'ai informé le préfet de Faranah qui m’a dit qu'il va envoyer une équipe, ce jeudi, qui va procéder aux audits », a expliqué le sous-préfet de Tiro.

Accusé de « mauvaise gestion », le maire de la commune rurale de Tiro, le commandant Bangaly Major Oularé dit n’avoir rien à se reprocher. « Ce matin, pendant que j'étais avec mon adjoint, les jeunes sont venus envahir mon bureau ils ont réclamé les clés. J'ai demandé le pourquoi. Ils ont dit qu'ils vont fermer le bureau jusqu'à ce qu'ils soient informés de ce qui se passe au sein de la mairie. Ils ont dit qu’ils ont besoin des explications détaillées sur les taxes payées au niveau du marché et de la gare routière. J'ai accepté de sortir avec mon adjoint. Pour le moment, les bureaux sont fermés. Comme l'autorité préfectorale est informée, nous attendons l'arrivée de la délégation pour pouvoir éclaircir les choses. En tout cas, je reste serein parce que je ne me reproche de rien », a rassuré le maire.

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com