Le Programme INTEGRA favorise l’emploi et le développement local

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a organisé un atelier virtuel le 26 janvier 2021 afin de sélectionner des secteurs de marché en lien avec le contenu local. Cet atelier, ciblant une vingtaine d'entreprises et de groupements, a pour but d'accompagner le développement de leurs activités en vue d'assurer la création et/ou la pérennisation de 300 emplois.

Aujourd'hui plus que jamais, il est vital de promouvoir et de soutenir le contenu local. Le pays regorge d'entreprises utilisant des produits locaux qui mettent en avant le potentiel de la Guinée dans plusieurs secteurs. Avec l'objectif d'appuyer les jeunes de Boké et des alentours, cet atelier permet de favoriser la mise en place de solutions concrètes, alliant transformation de produits agricoles à la production de contenu local tel que l'agrocarburant.

En partenariat avec la Société Nationale d’Aménagement et la Promotion Immobilière de Guinée (SONAPI), le Ministère du Commerce, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l'Industrie et le Centre du Commerce International (ITC), 20 entreprises et groupements évoluant dans des secteurs de marché à potentiel d'emplois ont été sélectionnés, en vue d’être accompagnés et soutenus dans le développement de leurs activités et dans le renforcement de leur capacité.

Pour atteindre l’objectif de création et pérennisation de plus de 300 emplois, trois projets ont été retenus ; les blocs en terre stabilisée (BTS) pour la construction de logements, la fabrication de briquettes combustibles avec des résidus du riz, de l'arachide et du fonio, et la fabrication d'agrocarburant avec de l’huile de palmiste.

Ces activités permettront d’engager des entreprises locales pour les matières premières et d’engager des jeunes pour les projets de construction de logements ce qui créera de nouveaux emplois tout en pérennisant d’autres. Avec ce projet, INTEGRA veut, au-delà de la promotion des richesses locales, s’assurer de l’utilisation de la technologie et de la main d’œuvre guinéenne pour combler le déficit en logements tout en préservant l’environnement.

“Ces créneaux identifiés par le projet de INTEGRA sont essentiels pour le développement du pays. À travers la promotion des produits locaux, nous valorisons le travail local et la création d’emplois” a expliqué Mme Kourouma, Secrétaire Générale du Ministère du Commerce.

Le programme INTEGRA avec ses partenaires continuent d'apporter son appui technique et son expertise pour contribuer à la création d'emplois dans des secteurs clés et en renforçant les capacités de ces entreprises et groupements, permettant ainsi de transformer l'économie du pays.

« On apprend aux jeunes à développer de nouvelles compétences dans la construction à travers des méthodes innovantes de transformation de produits agricoles », a expliqué Boubacar Keita, Directeur Général de la SONAPI.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

