La Corée du Sud a fait un don de 100 000 USD pour soutenir les programmes d’alimentation scolaire en Guinée

27 Janvier 2021

LA COREE DU SUD A FAIT UN DON DE 100 000 USD POUR SOUTENIR LES PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE EN GUINEE

CONAKRY – Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) remercie le Gouvernement de la Corée du Sud et à travers lui le peuple sud-coréen pour sa contribution de 100 000 USD qui permettra de servir des repas chauds et diversifiés à 2 200 élèves le midi pendant une année scolaire.

« Cette généreuse donation témoigne de l’engagement constant de la Corée du Sud pour soutenir le PAM et le Gouvernement guinéen dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. », a déclaré Ibrahima Diop, Représentant du PAM de Guinée. « Ces fonds aideront le PAM à poursuivre ses activités d’alimentation scolaire pour 2 200 élèves des zones rurales parmi lesquels beaucoup d’entre eux sont issus de familles pauvres qui dépendent des repas scolaires. »

Depuis 2019, le PAM distribue des repas chauds et nutritifs à 150 000 enfants dans 1 200 écoles des zones rurales de Guinée. En raison de la COVID-19, les activités d'alimentation scolaire ont été interrompues dans le pays de fin mars au 1er décembre 2020. Outre la perturbation des progrès scolaires, l’impact de la fermeture des écoles sur les enfants et leurs familles sont alarmants : en effet, pour beaucoup d’enfants souffrant de la faim, les repas scolaires représentent potentiellement le seul repas nutritif de la journée. Sans ces repas, ils perdent leurs apports quotidiens en vitamines et micronutriments.

En Guinée, 2,5 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire. Les besoins en matière de nutrition restent élevés : 6 pour cent des enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë globale, 30 pour cent accusent un retard de croissance et 12 pour cent présentent une insuffisance pondérale. La malnutrition est un problème de santé publique, elle est la cause directe de la mortalité infantile. Elle altère les capacités intellectuelles et physiques et reproduit la pauvreté dans les familles.

La Corée du Sud est un donateur régulier du PAM en Guinée. En janvier 2020, la Corée du Sud a accordé 300 000 USD pour soutenir les petits exploitants agricoles de Kankan, Boké et Nzérékoré. Le PAM, le Gouvernement guinéen et la Corée du Sud réaffirment leur engagement dans la prévention et la lutte de la malnutrition en Guinée.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

