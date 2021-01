Jean-Yves Ledrian : « J’ai dit au Président Condé à Accra… »

CONAKRY-La France garde toujours un œil sur l’évolution de la situation politique et social en Guinée ! Ce mercredi 27 janvier, le chef de la diplomatie française, auditionné au Sénat, a déclaré que Paris tient à ce que les autorités guinéennes mettent la lumière sur les récents évènements survenus dans le pays. Jean-Yves Ledrian a prévenu : si cette lumière n’est pas faite, des mesures pourraient être prises contre Conakry.

« A plusieurs reprises, nous avons marqué la nécessité d’un dialogue politique interne entre les autorités et l’opposition afin de permettre une réconciliation de tous les guinéens qui méritent aujourd’hui, un climat politique apaisée. Ce qui n’est pas le cas. J’ai eu l’occasion de le dire moi-même à l’occasion de l’installation du président Akuffo Addo à Accra. Et, le secrétaire d’Etat l’a rappelé lors de l’installation et de l’investiture d’Alpha CONDE.

Avec l’Union Européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les évènements qui se déroulent en ce moment avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n’est pas faite. Parallèlement à ça nous voulons néanmoins poursuivre notre aide à la population guinéenne pour qu’elle ne soit pas deux victimes de ces comportements », a déclaré Jean-Yves Ledrian. Pour le moment, Conakry n’a pas réagi à ces menaces de sanction à peine voilée.

