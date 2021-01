France : les avocats de Chérif Bah empêchés de se rendre à Conakry...

CONAKRY-Les avocats français de Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo et compagnie, ont été empêchés de se rendre à Conakry pour assurer la défense de leurs clients, incarcérés depuis novembre dernier. Maître Patrick KLUGMAN et Maître Ivan TEREL n’ont pas pu obtenir de visas leur permettant de venir en Guinée. Ils annoncent leur intention de saisir les instances internationales compétentes.

« Le 14 décembre 2020, nous faisions état de notre souhait de nous rendre au plus vite à Conakry pour participer à la défense de Monsieur Ibrahima Chérif BAH, de Messieurs Ousmane Gaoual DIALLO, Etienne SOROPOGUI, Abdoulaye BAH et Mamadou Cellou BALDE afin de déterminer si les poursuites lancées contre eux obéissent à des considérations autres que politiques. Rappelons qu’ils sont incarcérés depuis près de trois mois désormais. En dépit de nos démarches, aucune autorisation ne nous a été accordée et nous n’avons pas été en mesure de nous rendre sur place afin d’exercer pleinement notre mandat de défense », ont regretté ce jeudi 28 janvier 2021 les deux avocats.

Maître Patrick KLUGMAN et Maître Ivan TEREL, annoncent qu’ils n’ont d’autres choix que de saisir sans délai les instances internationales compétentes de ces violations graves des droits élémentaires de leurs clients.

« Nous n’avons donc d’autre choix que de saisir sans délai les instances internationales compétentes de ces violations graves des droits élémentaires de nos clients pour que soit rappelé au gouvernement Guinéen le respect des engagements internationaux pris en matière de respect des droits de l’homme et plus particulièrement le droit à un procès juste et équitable et la garantie de l’effectivité des droits de la défense », ont-ils annoncé.

