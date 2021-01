Foniké Mengué condamné : l’opposant charge Alpha Condé…

CONAKRY- L’opposant Oumar Sylla alias Foniké Mengué a été condamné ce jeudi 28 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Mafanko.

Le chargé de mobilisation du front national pour la défense de la constitution a écopé de 11 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de participation directe à un attroupement non armé.

Après le verdict, Oumar Sylla alias Fonikè Menguè s'est exprimé en accusant le président Alpha Condé d'avoir donné des instructions afin qu'il soit condamné. Mais déjà, Fonikè Menguè ne compte pas baisser les bras.

« C'est Alpha Condé qui a rendu cette sentence et non cette pauvre dame (Djenabou Doghol Diallo, présidente du tribunal de première instance de Mafanko ndlr). Monsieur Alpha Condé a tous les dossiers des opposants au troisième mandat à Sekoutouréah. Il (Alpha Condé ndlr) a détruit la justice guinéenne. Nous disons non au troisième mandat et nous continuerons à lutter contre ce troisième mandat. Même en prison je lutte contre le 3ème mandat (...) », a déclaré l'opposant avant d'être embarqué de force par les gardes pénitentiaires.

Faut-il signaler qu'il y a eu une requalification des faits. Au lieu de participation délictueuse à un attroupement armé, la présidente du tribunal requalifié les faits à une participation directe à un attroupement non armé.