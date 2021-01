Bantama Sow: "Pourquoi le Président Alpha Condé a séparé le Sport à la culture…"

CONAKRY-Alors que la lecture des décrets nommant les membres du gouvernement, se poursuit au compte-gouttes, Sanoussi Bantama Sow, ‘’auréolé’’ du poste de ministre d’Etat des Sports, a levé un coin du voile, ce jeudi 28 janvier 2021, sur les raisons de la scission du département des sports de la culture et du patrimoine Historique.

Pour le ministre d’Etat, l’une des raisons de la disjonction du département de la culture et du patrimoine Historique à celui des Sports est due au souci qu’a le président Alpha Condé pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, par la Guinée.

‘’Une fois de plus, je rassure que c’est une priorité du Chef de l’Etat d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Nous ferons tout pour réaliser les infrastructures pour cette compétition et au-delà. Je vous assure que le président Alpha Condé est décidé pour la tenue de la CAN 2025 en Guinée », a-t-il assuré avant de faire une autre confidence.

« Il voulait même créer une agence qui allait s’occuper exclusivement du Comité de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) tellement qu’il est décidé à faire ce cadeau à la jeunesse guinéenne’’ a expliqué Bantama Sow, ministre d’Etat aux Sports.

M. Sow a remercié le président Alpha Condé de lui avoir renouveler sa confiance et surtout pour avoir compris l’importance du sport en Guinée. Le ministre des Sports a fait une promesse aux présidents des différentes fédérations sportives du pays.

‘’Désormais, nous allons nous consacrer exclusivement à la promotion du sport et à la réalisation des infrastructures. Plus jamais, un président de fédération ne viendra tourner dans les couloirs du ministère ou marcher de bureau en bureau pour faire la promotion de son projet’’ a-t-il promis aux 33 responsables des fédérations sportives de la Guinée mobilisés ce jeudi, 28 janvier 2021 pour lui souhaiter les vœux de nouvel an.

Nous y reviendrons…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13