Guinée : Création d'un cadre permanent du "dialogue politique et social"...

CONAKRY-A travers un décret lu ce mercredi, 27 janvier, le président Alpha Condé a annoncé la création d’un cadre permanent du dialogue social et politique. Il est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement.

Ce cadre de dialogue est chargé d'organiser le dialogue institutionnel, politique et social, indique le décret.

C'est une plateforme permanente du dialogue et d'échanges entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national.

Il est chargé d'organiser le dialogue par approche thématique et favoriser la mise en exergue des points de consensus et de rechercher des solutions communément acceptées et conformes aux principes républicains et démocratiques.

Le cadre permanent de dialogue est particulièrement chargé de veiller à ce qu'une concertation permanente s'instaure entre les acteurs de la vie nationale notamment, sur les questions politiques, électorales, sociales, politiques publiques et sectorielles, de programme public du développement, la sécurité publique et l'évolution des relations.

Ce cadre permanent du dialogue politique et social qui a un mandat d'un an est aussi chargé de créer un environnement de paix sociale et durable sur l'ensemble du territoire national.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com