Chan Total 2021 : le Sily local face à son destin ce soir à Douala...

DOUALA- C’est un match décisif que s’apprête à livrer le syli local ce mercredi 27 janvier 2021 face à la Tanzanie dans le Groupe D ! Une affiche comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poule de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se joue au Cameroun.

Après sa belle sortie en première journée face à la Namibie et un match en ‘’demi-teinte’’ contre les zambiens (1-1), l’équipe guinéenne joue son destin ce soir dans cette compétition. L’enjeu principal de ce soir est d’éviter le piège tanzanien.

La bande à Gnagna Barry (meilleur buteur avec deux réalisations en deux rencontres), pour composter son ticket vers les quarts de finales doit impérativement prendre au minimum un point face aux Taifas Stars de la Tanzanie.

Avant cette manche capitale donc, Kanfory Lappé Bangoura joue la carte de la prudence. En l’absence de son maitre à jouer, Morlaye Sylla (Deux fois Homme du match dans ce tournoi), suspendu pour cumul de cartons jaunes, le technicien guinéen opte pour la prudence.

‘’ C’est un match qui doit nous qualifier (Guinée-Tanzanie, ndlr). Il faudra avant tout lutter contre le stress, la pression, savoir imposer son rythme en exploitant nos qualités et empêcher l’adversaire dans son excitation, parce qu’il cherchera à jouer son va-tout. On va être très prudent et vigilant. Je crois qu’on a une équipe qui a les possibilités de faire les meilleurs résultats contre n’importe quel adversaire’’ s’est exprimé le coach, Kanfory Lappé Bangoura.

Remis sur pied contre la Namibie (1-0), les Tanzaniens y croient comme fer dorénavant. En cas de victoire contre la Guinée, les ‘’Taifas Stars de la Tanzanie se qualifieront directement pour le prochain tour.

‘’On s’est relancé contre la Namibie. C’était ça notre objectif. On aimerait continuer ce qu’on a commencé. Il faut qu’on termine bien. On y croit et on y travaille dur. On a une équipe jeune qui évolue au cours de la compétition. La formation guinéenne est une bonne formation. J’entends partout que c’est l’un des favoris du groupe. On les respecte. C’est une équipe qui est bien organisée, on sait à qui on a affaire’’ a indiqué le coach Tanzanien.

Dans ce groupe d’indécis ‘’, la Zambie qui occupe la seconde place derrière la Guinée avec 4 points affronte la Namibie le petit ‘’poucet’’ de la poule déjà éliminée de la compétition avec deux défaites.

A suivre...

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13