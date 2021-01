Yenga-Maada Bio passe à "l'offensive": des émissaires attendus à Conakry...

CONAKRY- Préoccupées par les incursions signalées à ses frontières, ainsi que la fermeture de la frontière terrestre avec la Guinée, les autorités sierra léonaises ont annoncé ce lundi 25 janvier 21, dans la soirée l'envoi d'une délégation à Conakry.

"Le gouvernement est hautement préoccupé par les incursions signalées à la frontière, ainsi que la fermeture de la frontière terrestre avec la Guinée qui empêche la circulation des biens et des personnes entre les deux pays", a déclaré le gouvernement léonais dans son communiqué.

La note consultée par Africaguinee.com précise que toutes les mesures nécessaires seront prises pour résoudre cette crise de façon amicale et permanente.

"Le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre cette situation de façon amicale et permanente. A cet effet, son excellence, le Président Julius Mada Bio va dépêcher une haute délégation pour rencontrer le gouvernement de son homologue guinéen, le président Alpha Condé", précise le communiqué.

Interpellé lundi en fin de journée sur cette situation par Africaguinee.com, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, Ministre d'Etat, secrétaire général et porte-parole de la présidence guinéenne a précisé que Conakry est en contact avec le gouvernement sierra léonais dans les relations habituelles de voisinage. Il a cependant précisé que la Guinée demeure soucieuse de sa sécurité

"On n’a eu aucune démarche de la part des autorités sierra léonaise. Mais notre pays demeure soucieux et de sa sécurité et des relations de bon voisinage avec la Sierra Leone et avec tous ses voisins. Nous tenons à cette fraternité", a-t-il indiqué.

Du côté de la Sierra Léone, Freetown assure de son engagement à protéger et de maintenir l'intégrité de son territoire national.

"Nous rassurons les citoyens que le gouvernement est pleinement engagé dans sa responsabilité de protéger et de maintenir l'intégrité du territoire national ainsi que de protéger la vie des citoyens.

Le public sera informé des résultats des négociations avec le gouvernement guinéen", lit-on sur le communiqué signé par le ministre de l'information de la Sierra Léone.

