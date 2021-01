Siguiri : Amadou Condé tue son ami à cause de 7 000Gnf, prix d’un fagot de bois

SIGUIRI-Une rixe entre copains d’âge a viré au drame dans la sous-préfecture Franwalia, située dans la préfecture de Siguiri, en Haute Guinée.

Une violente bagarre a éclaté entre deux jeunes à cause de 7 mille Gnf à Bougouroun centre, un district relevant de la sous-préfecture de Franwalia. La bagarre qui a éclaté dans la nuit du dimanche à lundi 25 janvier 2021 s’est soldée par un mort.

« Il était 20 heures. J’étais au magasin de Amadou Condé. Fanta Madi Condé et Adama Condé sont venus nous trouver. Amadou condé et Boukary Condé se sont disputés pour un problème de fagot de bois. Amadou a dit à Boukary : grand, et le problème de mon fagot de bois. Il reste 7000 Gnf. Boukary a répondu que c'est le lendemain qu’il allait reprendre ses travaux champêtres. Soudain Fanta Madi s’en est mêlé. C’est ce qui a irrité Amadou qui lui a dit de ne plus se mêler de son problème, qu'il est plus âgé que lui. Fanta Madi lui a mal répondu. C’est ainsi, Amadou est venu se jeter sur lui. Nous les avons séparés. Alors que Fanta Madi était en train de rechercher sa chaussure, Amadou est venu le frapper à l'aide d'une barre de fer. Il est tombé sur place. On l’a transporté au poste de santé où il est décédé », a expliqué Adama Camara.

Le présumé auteur du meurtre a été arrêté. Il est détenu à la gendarmerie départementale de Siguiri.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com