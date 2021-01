La pose de gazons synthétiques et la reconstruction du stade de Kindia sont une initiative de la Fondation KPC pour l’humanitaire

Dans une parution d’un media en ligne publiée ce lundi 25 janvier 2021, la Fondation KPC pour l’humanitaire a appris avec stupéfaction, que les travaux en cours au stade de Fodé Fissa de Kindia sont « une initiative du PDG du Groupe Guicopres, KPC avec une tierce personne. »

La fondation KPC pour l’humanitaire, attachée au respect de ses engagements, par ce communiqué, tient à préciser que les travaux de reconstruction du Stade Régional Fodé Fissa de Kindia est une initiative exclusive, de la Fondation, sous la bienveillance de son Président, Monsieur Kerfalla CAMARA "KPC".

En effet, le 9 novembre 2020, une convention a été signée entre la Fondation KPC et la

Ligue Guinéenne de Football Professionnel, portant sur le don de gazons synthétiques et la reconstruction des tribunes de trois stades dont:

- El Hadj Saifoulaye Diallo de Labé

- Fodé Fissa de Kindia

- Le stade Coléah.

Ces infrastructures sportives seront rénovées et équipées de : vestiaires, latrines, goals et filets, bancs de remplaçants, poteaux de corner et des tableaux de changements. Tous

frais pris en charge par la Fondation KPC pour l’humanitaire.

Sur la base de cet accord qui la lie à la Ligue guinéenne de football professionnel et respectueuse des autorités en charge du football guinéen, la Fondation KPC, réitère son

engagement à poursuivre les travaux qui sont déjà déclenchés depuis plusieurs semaines.

Toute autre initiative qui contribuerait à améliorer les conditions d’exercice de l’activité sportive en Guinée, ne peut qu’être la bienvenue, nous sollicitons les bienfaiteurs à bien vouloir patienter, le temps pour la fondation et ses équipes d’achever les œuvres déjà entamées. Ils ont également la possibilité de transposer leurs bonnes actions dans d’autres stades de la Guinée.

La Fondation KPC pour l’humanitaire.