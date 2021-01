Guinée : Pourquoi le réseau Internet a encore coupé ?

CONAKRY- On en sait un peu plus sur les causes de la coupure d’internet en Guinée ce lundi 25 janvier 2021 ! Entre 08h et 10h, de nombreux guinéens n'ont pas pu surfer sur internet.

Selon nos informations, la perturbation est due à un dysfonctionnement enregistrée sur l’équipement d’alimentation électrique (PFE20M0N), de la ligne sous-marine au niveau de la station de Monrovia au Liberia.

Ce disfonctionnement a causé d’énormes perturbations sur le trafic international par le câble sous-marin de la Guinée.

Outre la Guinée, cette panne impacte également toutes les communications internationales de la Sierra-Leone.

La Guinéenne de la Large Bande (GUILAB), a indiqué qu'elle a enregistré un défaut de câble sur la branche de la station de Banjul (Gambie), depuis le 1er janvier dont la réparation est en cours.

Cette panne à Banjul, a occasionné le reroutage des trafics de la Guinée vers le sud en passant par Freetown et Monrovia.

C'est l’ensemble des deux pannes, sud et au Nord, qui a bloqué la totalité du trafic INTERNET de la Guinée.

