Guinée-Le RPG hausse le ton : "Halte à la confusion et la polémique !"

CONAKRY-Le Parti au Pouvoir a haussé le ton ce lundi 25 janvier 2021 contre certains militants qui alimentent la polémique dans la cité à propos des nominations effectuées par le Président Alpha Condé. Merci de lire à cet effet la déclaration qui vient de parvenir à notre rédaction.

Le Bureau politique national du RPG-ARC-EN-CIEL et toutes les instances dirigeantes du parti constatent avec regret et indignation, certaines attitudes contraires à nos règles et valeurs.

Ces derniers temps, nous observons une pratique courante et chronique qui consiste de la part des individus et groupes d'individus se réclamant des structures ou de la base du parti, à tenir des déclarations et des prises de positions sans fondement, ni aucune légitimité, au nom et pour le compte du RPG-ARC-EN-CIEL.

Le Bureau politique national du RPG-ARC-EN-CIEL condamne avec fermeté de tels actes inadmissibles, destinés à distraire nos militants et sympathisants ; ainsi que l'opinion publique, dans le but d’entretenir dans nos rangs, la suspicion entre les responsables et militants à la base.

Le RPG-ARC-EN-CIEL, de la base au sommet, observe la discipline à toute épreuve et dans son fonctionnement, reste totalement solidaire des actes et des décisions de son leader historique et légitime, le professeur Alpha condé.

Le parti a toujours eu pour vocation, d'accompagner le professeur Alpha Condé, dans son combat politique en le soutenant dans ses actions de développement du pays.

Des cadres connus de tous, contrariés dans leurs ambitions ou leurs projets d'accéder à des hautes fonctions, nourrissant une certaine déception, essaient aujourd’hui d'alimenter des polémiques ou de nuire à l'image du parti par certaines déclarations. Au lieu d’œuvrer pour la cohésion sociale et l’unité politique derrière le professeur Alpha condé.

Le parti saura tirer toutes les conséquences de leurs comportements et de tous leurs agissements hostiles et déraisonnables envers notre organisation politique.

Le RPG-ARC-EN-CIEL est fier du parcours politique du Professeur Alpha condé et de tout le chemin parcouru avec lui, tout comme du travail énorme qu'il accomplit pour la Guinée, au titre de Président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens ; dans une Guinée une et indivisible.

Vive le Professeur Alpha condé

Vive le RPG-ARC-EN-CIEL, les partis alliés et ses soutiens

Vive la paix et l'unité nationale