Exclusif-Accusations de Maada Bio : La présidence guinéenne réagit…

CONAKRY-Les autorités guinéennes viennent de réagir suite à la sortie du président Sierra léonais, Julius Maada Bio accusant la Guinée d’avoir unilatéralement fermé ses frontières et de perpétrer des incursions militaires répétées dans la région litigieuse de Yenga, qu'il revendique.

Samedi 23 janvier, le président sierra léonais a profité de la 58ème session ordinaire virtuelle de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao pour charger son homologue guinéen.

«La Sierra Leone observe avec une profonde inquiétude la multiplication des incursions des troupes guinéennes dans la région de Yenga, qui se trouve dans le territoire souverain incontesté de la Sierra Leone. Le problème reste non résolu et nos homologues guinéens ont continué d'empiéter sur les frontières terrestres et maritimes de la Sierra Leone”, a déclaré Julius Maada Bio qui a également dénoncé “la fermeture des frontières imposées par la Guinée”.

Interpellé sur cette situation par Africaguineecom, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, Ministre d'Etat, secrétaire général et porte-parole de la présidence de la république a précisé :

“Nous sommes en contact avec le gouvernement sierra léonais dans les relations habituelles de voisinage. On n’a eu aucune démarche de la part des autorités sierra léonaise. Mais notre pays demeure soucieux et de sa sécurité et des relations de bon voisinage avec la Sierra Leone et avec tous ses voisins. Nous tenons à cette fraternité », a-t-il indiqué, sans plus de commentaires.

Les dirigeants de la Cedeao ont exhorté « les Etats à poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre effective du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour et d'établissement", lit-on sur le communiqué final qui a sanctionné la réunion des Chefs d'Etat.

Dossier à suivre…

