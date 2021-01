Enseignement Technique : le personnel se mobilise autour de la Ministre Zénab Nabaya Dramé…

CONAKRY- Ils étaient nombreux ce lundi 25 janvier 2021 à être mobilisés à leur Département. Les cadres et travailleurs du Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi ont réservé ce lundi matin un accueil très chaleureux à leur Ministre Zénab Nabaya Dramé après sa reconduction à la tête de ce Département.

De la cour à son bureau, la Ministre Zénab Dramé a eu droit aux ovations des cadres et travailleurs de son Département.

Au nom de tous les cadres et travailleurs, le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’Emploi a félicité la Ministre Zénab Dramé qui a une nouvelle fois encore bénéficié de la confiance du Président Alpha Condé. Monsieur Michel Koivogui a

« Au nom du cabinet, de tous les cadres et travailleurs, je voudrais féliciter Madame la Ministre pour la confiance renouvelée en elle par Monsieur le Président de la République. Nous sommes une famille, une équipe. C’est une équipe qui gagne. Cet ensemble peut être coloré, mais le plus important, c’est ce que vous faites ensemble de positifs », a déclaré Monsieur Michel Koivogui, le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi.

Avant de terminer, Monsieur Koivogui a lancé un appel à l’endroit de tous les travailleurs du Département.

« Un bon cabinet veut qu’il y a de bons cadres. Chacun doit se sentir responsable de quelque chose. Tout le personnel doit accompagner Madame la Ministre », a souligné enfin le Secrétaire Général Michel Koivogui.

En prenant la parole, la Ministre Zénab Nabaya Dramé a remercié les cadres et travailleurs de son Département avant de les inviter à soutenir les initiatives du Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

La rencontre a pris fin par des prières et bénédictions en faveur du pays et du Chef de l’État.

Africaguinee.com