Nominations d'Alpha Condé : Des "grincements de dents" au RPG ?

CONAKRY-Les premières nominations du Président Alpha Condé qui entame un sextennat dans la "timidité" feraient des mécontents au niveau de certaines bases du RPG arc-en-ciel, le parti présidentiel.

Une centaine de secrétaires généraux des sous-sections du RPG, réunie ce vendredi 22 janvier 2021 aurait exprimé leur "rejet".

Alors que les guinéens sont toujours dans l'attente de la finalisation de la composition du gouvernement, cette affaire fait grand-bruit. Qu'en est-il réellement ? Souleymane Keita a tenté de rassurer.

Lire aussi- Guinée: Alpha Condé reconduit 4 ministres dont Papa Koly et Bantama Sow

“Je suis rentré de l’intérieur du pays jeudi 21 janvier 2020, mais je peux déjà dire que ce n’est pas vrai. (…) Je suis à la tête d’une section du Rpg Arc-en-ciel à Matam, mais je n’ai pas connaissance d’une contestation de la nomination du chef de l’État”, a déclaré le député Souleymane Kéita balayant l’information faisant état d’un désaccord entre Alpha Condé et ses militants.

“Pas de renégociation avec les partis alliés” non plus, a rassuré le député. “Il n’y a aucun pacte de partage entre le parti et ses alliés. On a une vision commune pour mettre en exécution le programme du président de la République”, a-t-il soutenu.

Risque d'une répétition de l'histoire…

En janvier 2016, au lendemain de la composition du Gouvernement dirigée par Mamady Youla, le parti au pouvoir s'est retrouvé face à une crise interne. Des jeunes frondeurs ont à l'époque dénoncé la « faiblesse » de la présence des cadres du RPG Arc-en-ciel dans ce Gouvernement. L'histoire va-t-elle se répéter ?

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06