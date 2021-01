Guinée- Sierra Leone: Maada Bio "charge" Alpha Condé devant la Cédeao...

FREETOWN-Le président Sierra Léonais voit d’un mauvais œil la décision unilatérale de son homologue guinéen de fermer les frontières ainsi que les "incursions répétées" des troupes armées guinéennes dans la région de Yenga.

Le président Julius Maada Bio a exprimé son inquiétude face à l'intrusion des troupes guinéennes dans la zone frontalière de Yenga, samedi 23 janvier 2021, lors de la 58ème session ordinaire virtuelle de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao.

«La Sierra Leone observe avec une profonde inquiétude la multiplication des incursions des troupes guinéennes dans la région de Yenga, qui se trouve dans le territoire souverain incontesté de la Sierra Leone. Le problème reste non résolu et nos homologues guinéens ont continué d'empiéter sur les frontières terrestres et maritimes de la Sierra Leone », précise la présidence Léonaise.

Lire aussi- Fermeture des frontières avec la Sierra Léone: Freetown va réagir…

Concernant la fermeture des frontières, Maada Bio s’est dit préoccupé par “les restrictions imposées” par le gouvernement guinéen et qui entravent à la libre circulation des marchandises et des personnes entre les deux pays et provoquent “une énorme perte économique pour les deux pays”.

Pour éviter une éventuelle tension diplomatique entre les deux États, le président Maada Bio “a exhorté l'organe régional à créer de toute urgence un comité spécial pour examiner la question non résolue de Yenga entre les deux pays par le biais d'un engagement diplomatique en vue de trouver une solution durable à ce différend frontalier de longue date”.

Les présidents guinéen et Léonais entretenaient, jusque-là, de bons rapports, en témoigne les visites que les deux chefs d’État se sont rendues. Dès après son élection, Maada Bio était venu chez Alpha Condé qui, par après, avait été accueilli à Freetown. Le dirigeant léonais était également à Conakry le 15 décembre dernier, pour prendre part à l'investiture d'Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06