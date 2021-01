Guinée-Zambie : "C’est un choc" selon Lappé, "confiant"

LIMBE- Ces sont de belles retrouvailles entre Guinéens et Zambiens ce samedi 23 janvier 2021, au compte de la deuxième journée du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Deux équipes qui se sont rencontrées en 2016 au Rwanda où la Zambie a été éliminée par les poulains de Kanfory Lappé Bangoura.

En conférence de presse ce vendredi 22 janvier 2021, le technicien guinéen mesure déjà l’ampleur du travail qui attend ses pachydermes. Sans tergiverser, coach Lappé rappelle à sa troupe que rien n’est encore joué dans cette poule, bien que son équipe occupe le haut du tableau grâce à sa différence de buts (3 Buts marqués)

‘’Je pense que c’est un match choc entre deux équipes qui ont fait une bonne entrée, avec un palmarès plus ou moins riche dans cette compétition. Deux équipes qui se sont rencontrées en 2016 au Rwanda où la Zambie a été éliminée par nous. Pour bien démarrer ce match, il faudra que nous soyons forts mentalement, j’ai passé ce discours et j’ai demandé aux joueurs de se ressaisir dans le match. On a un peu vu l’adversaire, on va essayer d’un peu rajouter sur le mental. Nous allons ensuite trouver les voies et moyens pour les empêcher de pouvoir imposer leur jeu. Après trouver les stratégies pour imposer les qualités que nous avons, surtout sur le plan physique et intensifier le rythme. Nous tenterons de décrocher un bon résultat ‘’ a promis Kanfory Lappé Bangoura, avant d’émettre une incertitude.

‘’Le match sera à 17 h, ce petit changement d’heure par rapport à notre premier match peut jouer sur nous, mais, on va s’adapter, et essayer d’imposer notre jeu’’ dit-il.

Dans sa réplique, le sélectionneur de l’équipe de Zambie, Milutin ‘Micho’ Sredojevic estime qu’il faut battre la Guinée pour obtenir la qualification dès cette deuxième journée.

Pour l’instant, la Guinée occupe seule la première place avec 3 points et 3 buts marqués suivie de la Zambie avec 3 points et 2 buts marqués. Tanzaniens et namibiens ferment la marche avec zéro pointé.

A suivre….

