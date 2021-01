Cas Gaoual: les charges de "détention et fabrication d’armes" abandonnées?

CONAKRY-Ousmane Gaoual Diallo a comparu ce jeudi 21 janvier 2021 devant le pool des juges d’instructions au tribunal pour enfant, sis dans l’enceinte du tribunal militaire à Kaloum. L'audition a duré environ 2 heures de temps. Une audition au cours de laquelle l’opposant a répondu aux questions des juges qui lui ont notifié ses chefs d'inculpation.

Placé sous mandat de dépôt et mis en détention à la maison centrale de Conakry depuis le lundi 16 novembre 2020, Ousmane Gaoual Diallo était accusé de : ‘’détention et fabrication d’armes légères, association de malfaiteurs, trouble à l’ordre public, pillage et destruction, participation à un attroupement, propos incitants à la violence’’.

Au sortir des auditions de ce jeudi 21 janvier 2021, une source proche du dossier qui a voulu garder l’anonymat, nous a confié que la plus part de ces charges qui pesaient contre le coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, ont été abandonnées par les juges d’instructions. Selon notre source, il s'agit notamment des charges de ‘’détention et fabrication d’armes légères, d’association de malfaiteurs’’. Les charges retenues contre Ousmane Gaoual Diallo seraient : ‘’ trouble à l’ordre public et participation à un attroupement non autorisé’’. Une information que les avocats de la défense n’ont ni confirmé ni infirmé.

« Nous venons de sortir d’une audience avec honorable Ousmane Gaoual Diallo qui est malade. Il a des maux d’yeux, des maux de dents, mais il s’est efforcé à venir rencontrer le juge d’instruction. Mais l’instruction est secrète, nous ne pourrons rien vous dire par rapport au contenu. Ce qui reste claire, tout s’est très bien passé devant le pool des juges d’instructions. Il a répondu à toutes les questions. Compte tenu de son état de santé, il vient de retourner en prison » a expliqué Maître Salifou Béavogui au sortir de l’audience.

Faut-il signaler qu’ils sont au total 21 personnes, tous détenus depuis plusieurs mois à la maison centrale de Conakry qui se sont présentées ce jeudi 21 janvier 2021 devant les juges d’instructions du tribunal pour enfant.

