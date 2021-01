La famille de Diary Sow très inquiète de sa disparition: "C’est une épreuve difficile…"

DAKAR- L'inquiétude grandit dans la famille de Diary Sow portée disparue en France depuis le 4 janvier 2021. En dépit des assurances données par les autorités, Arona Sow, l’oncle de l'étudiante sénégalaise « garde la foi en Dieu» et fait part de son inquiétude. Interview exclusive !

Comment vivez-vous la disparition de Diaray Sow ?

ARONA SOW : Actuellement, nous menons une vie difficile. La famille est très inquiète vis-à-vis de la disparition de notre fille Diary Sow. Tout naturellement, si c’était arrivé à une autre famille, ç’aurait été pareil pour celle-ci. Lorsqu’on vous annonce qu’on est sans nouvelles de votre fille, sans savoir comment elle est devenue introuvable, sans savoir qu’est-ce qui lui est arrivée, c’est vraiment inquiétant. Sachez que c’est très difficile et très dur à supporter pour nous, la famille. Ça devient de plus en plus long et de plus en plus lourd. Plus ça prend du temps, plus la pression augmente dans la famille. Nous sommes affectés et inquiets chaque jour que Dieu fait. Malgré tout, nous sommes des croyants, nous gardons l’espoir d’avoir des bonnes nouvelles d’elle. Nous prions le bon Dieu de nous la ramener saine et sauve.

A quelle date remonte les derniers contacts de Diary Sow avec la famille avant sa disparition ?

Nous ne parlons plus des derniers instants où nous avons eu de ses nouvelles. Nos regards se tournent sur les enquêtes qui sont toujours en cours et que l’Etat fait tout ce qui est nécessaire pour retrouver notre Diary Sow. Nous restons là à attendre des nouvelles provenant des autorités. Nous espérons la retrouver en parfait état de santé et de bonheur

Les enquêteurs parlent plutôt d’une fugue ou disparition volontaire. Comment vous réagissez à cette information ?

Tout ce que je peux vous dire sur ça, nous la famille, nous n’avons toujours pas reçu d’informations officielles de la part des autorités ni sénégalaises, encore moins françaises. Donc, nous n’avons aucune réponse par rapport à ces rumeurs. Nous attendons d’être informés officiellement.

Comment faites-vous pour remonter un peu le moral de la famille ?

Tenez-vous bien, cette disparition nous a carrément bouleversés. Ce qu’on peut faire c’est d’essayer de rester plus fort. En réalité, ce n’est pas du tout facile. C’est vrai, c’est notre fille mais à cause de sa vie exceptionnelle, sa disparition affecte tout le monde. Etant la meilleure élève du Sénégal, nous sentons que c’est tout le Sénégal qui est touché par la disparition de notre fille. Les gens ne cessent de venir partager notre peine en famille. Nous avons le regard fixé à la télé dans l’espoir d’avoir la bonne nouvelle à travers les infos.

