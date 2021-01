Guinée-Cellou s'entretient avec des diplomates de l'UE: de quoi ont-ils parlé?

CONAKRY-Alors que plusieurs responsables de son parti (UFDG) sont toujours incarcérés, l'opposant Cellou Dalein Diallo s'est entretenu ce mardi 19 janvier 2021 avec des diplomates européens en poste à Conakry.

Selon nos informations, les échanges ont eu lieu à la résidence du Chef de la délégation de l'UE en Guinée, Josep Coll. Cellou Dalein Diallo qui est sur plusieurs fronts pour gagner la bataille politico-judiciaire qu'il a engagé face à Alpha Condé, dit avoir eu des "entretiens fructueux".

"J’ai eu des entretiens fructueux ce mardi avec les Ambassadeurs de l'UE Josep Coll et de l’Allemagne Ulrich Meier-Tesch, en présence des Chargées d’Affaires de la Belgique, Delphine Perremans et de l’Espagne Cristina Valero Marin, ainsi que du Conseiller politique de l’Ambassadeur de France, Patrick Duvautour", a annoncé ce mercredi 20 janvier 2021, le leader de l'UFDG.

Sur quoi ont porté les échanges ?

"Les entretiens ont porté notamment sur la crise socio-politique actuelle, les violences post-électorales, la détention arbitraire de mes plus proches collaborateurs et de centaines de mes partisans et alliés", a précisé l'opposant, sans plus de détails.

