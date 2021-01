"Complot, révolte, rébellion": De nombreux militaires croupissent en prison...

CONAKRY-Plusieurs militaires guinéens poursuivis pour «vol aggravé, complot, incitation à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, révolte, désertion et rébellion », croupissent en prison depuis des mois, sans être jugés.

Depuis qu’elles ont été suspendues, en mars 2020, à cause de la Covid-19, les audiences criminelles n’ont toujours pas repris devant le tribunal militaire permanent de Conakry.

Face à cette situation, le collectif des avocats chargé de la défense des militaires et civils poursuivis devant ledit tribunal s’inquiète de ce « renvoi sans date de reprise » annoncée et dénonce la violation du droit de leurs clients à « un procès juste et équitable, dans délai raisonnable».

Pourtant selon maitre Salifou Beavogui et ses confrères, le Ministre de la Justice aurait donné une instruction le 15 juillet 2020, ordonnant la reprise des audiences. Ils déplorent que leurs clients poursuivis pour «vol aggravé, complot, incitation à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, révolte, désertion et rébellion » ainsi que beaucoup d’autres justiciables, soient toujours «privés de leur liberté ce, en dépit de la présomption d’innocence».

Lire aussi- Guinée : plusieurs militaires déférés (exclusif…)

«Or, tout citoyen en conflit avec la loi pénale, a droit à un procès juste et équitable, tenu dans délai raisonnable dans lequel le droit de la défense est garanti (article préliminaire du Code de procédure pénale», rappelle le collectif d’avocats qui «exige la reprise des audiences criminelles (…) afin que justice soit rendue conformément à la loi» étant donné que «les débats au fond étaient déjà très avancés» avant leur suspension à cause la crise sanitaire.

Joint au téléphone, le procureur du tribunal militaire, Colonel Kourouma qui se trouve à l’intérieur du pays a promis de réagir dès son retour à Conakry à partir de la semaine prochaine.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 669 91 93 06