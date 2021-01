Prochain gouvernement d'Alpha Condé : Pourquoi il ne faut pas s'attendre à des "miracles"?

CONAKRY-Un mois après sa prestation de serment pour un troisième mandat de six ans, Alpha Condé a dévoilé ce lundi 18 janvier 2021, la structure de son prochain gouvernement que dirigera Kassory Fofana, reconduit dans ses fonctions de premier ministre. La prochaine équipe, première de la quatrième république, est constituée de 36 ministères et un Secrétariat en charge des affaires religieuses.

En observant l'architecture de ce gouvernement, l'on constate que Alpha Condé dont le leitmotiv est de "gouverner autrement" ne s'est pas inscrit dans une logique de rupture. Comme à ses habitudes, il a opté pour une équipe pléthorique.

A titre de comparaison, le gouvernement sortant remanié en juin 2020 était constitué de 38 portefeuilles ministériels, tandis que celui qui a précédé ce dernier était composé de 33 départements.

Le Chef de l'Etat est toujours dans la moyenne de 30. "La future équipe ressemblera fort à une équipe de récompense surtout de ceux qui ont mouillé le maillot pour le 3ème mandat", pronostique un observateur politique.

Revenant sur l'ossature du futur gouvernement, composé de 36 ministères, il faut dire qu'il n'y a quasiment pas de nouveau sous le soleil. La dénomination des ministères reste les mêmes, à part quelques exceptions près.

C'est par exemple le département des Sports qui est séparé de celui de la Culture et du patrimoine historique, le ministère de l'Elevage qui fusionne avec l'Agriculture, le ministère l’action sociale et des personnes vulnérables change de nom pour devenir ministère de l'action sociale et de l'enfance.

Alors que les guinéens sont dans l'attente de la nomination des membres de la future équipe gouvernementale, il faut dire que la configuration qui a été dévoilée laisse peu de doutes sur le fait qu'Alpha Condé s'inscrit dans une logique de continuité.

"Il lui est très difficile de pouvoir infléchir sa politique parce qu'il y a des conglomérats d'intérêts, des ambitions contradictoires et rivales qui cohabitent dans les mêmes équipes", analyse un acteur politique.

Et un autre de renchérir : "Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Plusieurs têtes qu'on connait déjà seront reconduites. Rien que la configuration dévoilée hier le laisse présager. Il ne faut pas s'attendre à un changement majeur", prédit un observateur de la scène politique.

Alpha Condé va-t-il déjouer les pronostics ? La réponse c'est pour bientôt.

