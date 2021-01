Plainte de Cellou contre le régime Condé : Pourquoi l'audience a été reportée ?

CONAKRY-Privé de ses bureaux et de son siège, occupés par les forces de l'ordre depuis octobre dernier, le parti de Cellou Dalein Diallo doit encore attendre. Du moins pour 24heures, avant d'être situé.

Et pour cause : L'audience qui était annoncée ce mardi 19 janvier 2021, a été renvoyée à cause de difficultés d'ordre technique, selon les avocats de Cellou Dalein Diallo.

"Nous sommes en train de nous battre parce qu'aujourd'hui toutes les autres formations politiques font leur assemblée générale, sauf l'UFDG. Nous nous battons pour que la justice rétablisse l'UFDG dans ses droits de tenir ses metings", dénonce maitre Alsény Aissata Diallo.

Pourquoi l'audience a été renvoyée ?

"L'audience a été reportée à cause de difficultés d'ordre techniques. Demain à la même heure, nous serons là. Et nous avons espoir que le tribunal va assumer sa responsabilité en rétablissant l'UFDG dans ses droits", a ajouté l'avocat.

Lire aussi- Plainte de Cellou contre le régime Condé : la Justice se "bouge enfin"…

Alors que plusieurs de ses responsables sont incarcérés, l'UFDG est aussi privée de ses bureaux et de son siège occupés par des agents des forces de sécurité.

La plainte de l'opposant déposée le 26 novembre au TPI de Dixinn, vise trois importants départements ministériels. A savoir : l’Administration du Territoire de la Décentralisation, la sécurité et de la protection civile et la Défense.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com