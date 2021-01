Performances positives de la banque UBA Guinée depuis 2016

L'institution financière a enregistré des performances louables dans ses résultats financiers avec une croissance impressionnante du bénéfice brut et clôture à 157% de son bénéfice projeté pour 2020.

En 2020, UBA Guinée a mis un terme à la série de pertes qu’elle enregistrait et clôturé l'année avec 1,54 milliards de GNF dans ses dépôts totaux provenant d'environ 900 milliards de GNF au début de l'année ; ceci étant une première pour la banque depuis sa création.

L’acquisition de plus de 12000 nouveaux clients au cours de la même année a fait d’elle la banque la plus agressive du pays en termes de création de nouvelles relations.

L’attractivité de la banque réside essentiellement dans son offre de solutions digitales qui facilitent les transactions des clients en période de pandémie COVID-19 ; mais également de son service à la clientèle.

Les résultats positifs enregistrés sont une démonstration de la résilience du modèle opérationnel de la banque dans un environnement d'exploitation difficile.

Malgré les défis à relever pour divers secteurs économiques occasionnés par la pandémie COVID-19, les canaux bancaires d’UBA sont restés ouverts aux clients «24/7» grâce à la mise en avant proactive des plates-formes électroniques ayant permis de servir efficacement les clients et de leur fournir des services dans le confort de leur maison.

Selon Tony Odeigah, Directeur Général de UBA Guinée, ces performances remarquables ont été possibles grâce à la fidélité et la confiance que les clients ont accordée à la banque et également par le dévouement et le travail acharné des employés à faire en sorte que l’institution réussisse et retrouve son éclat. Il a mis en avant la faculté de UBA à ajuster et optimiser sa manière de travailler pour s’adapter aux nouvelles réalités liées à la pandémie COVID-19.

Concernant la stratégie pour l’année 2021, il confie que

la banque mettra l'accent sur une qualité de service élevée dans toutes ses agences et canaux numériques, qu’une gestion de bilan rigoureuse sera mise en place pour protéger les marges et que la discipline des coûts sera maintenue afin d’atteindre un ratio coûts-revenus appréciable à court terme.

United Bank for Africa (UBA)est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt et un millions de clients, répartis dans plus de 1000 bureaux commerciaux et points de contact client, sur 20 pays africains. Présente aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l'Afrique grâce à la banque commerciale, d'entreprise et aux particuliers; les paiements et envois de fonds transfrontaliers innovants; le financement du commerce et les services bancaires auxiliaires.

Positive performance of the bank UBA Guinea since 2016.

The financial institution has recorded commendable performance in its financial results with impressive growth in gross profit.

In 2020, UBA Guinea put an end to the series of losses it recorded and closed the year with 1.54 billion GNF; this being a first for the bank since its creation.

Acquiring more than 12,000 new clients in the same year made it the most aggressive bank in the country in terms of building new relationships.

The bank's appeal lies mainly in its offer of digital solutions facilitating customer transactions during the COVID-19 pandemic; but also of its customer service.

The results recorded are a demonstration of the resilience of the bank's operating model in a difficult operating environment.

Despite the challenges facing various economic sectors caused by the COVID-19 pandemic, UBA's banking channels have remained open to customers "24/7" thanks to the proactive promotion of electronic channel platforms that have made it possible to effectively serving customers and providing them with services from the comfort of their home.

According to Tony Odeigah, Managing Director of UBA Guinea, this remarkable performance was possible thanks to the loyalty and trust that customers have placed in the bank and also by the dedication and hard work of the employees to ensure that the institution succeeds and regains its luster. He highlighted UBA's ability to adjust and optimize the way it works to adapt to new realities related to the COVID-19 pandemic.

Regarding the strategy for the year 2021, he says that the bank will focus on high service quality across all its branches and digital channels In addition to rigorous balance sheet management will be put in place to protect margins and that cost discipline will be maintained in order to achieve an appreciable cost-income ratio in the short term.

United Bank for Africa is a leading Pan-African financial institution, offering banking services to more than twenty-one million customers, across over 1,000 business offices and customer touch points, in 20 African countries. With presence in the United States of America, the United Kingdom and France, UBA is connecting people and businesses across Africa through retail; commercial and corporate banking; innovative cross-border payments and remittances; trade finance and ancillary banking services.