Guinée : voici la composition partielle du Gouvernement…

CONAKRY-La composition partielle du Gouvernement guinéen est connue. Dans un décret lu ce mardi 19 janvier 2021, le président Alpha Condé, sur proposition du premier ministre, a nommé partiellement son gouvernement.

On note notamment la rentrée du désormais ex directeur de cabinet à la Présidence Ibrahima Kalil Kaba et de madame Kadiatou Emilie Diaby dans le gouvernement. Il hérite respectvement des portefeuilles des affaires étrangères et des travaux publics.