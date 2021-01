Kadiatou Tounkara pleure son fils mort en détention : "Je ne pardonne pas..."

CONAKRY-Arrêté le 5 août 2020 à Cosa dans la commune de Ratoma, Mamadou Oury Barry, 21 ans, chauffeur, est décédé le samedi 16 janvier 2021 à la Maison centrale de Coronthie. Mme Fatimatou Tounkara pleure et prévient qu'elle ne "pardonne pas" les responsables de l'arrestation et de la détention de son fils. Elle plaide pour que le corps lui soit restitué pour qu'il soit enterré.

C'est la consternation ce matin dans la famille Tounkara à Bantounka 2 dans la commune de Ratoma suite au décès en détention de leur fils Mamadou Oury Barry. La mère du défunt témoigne :

"J'étais à Labé. On m'a dit que c'est quelqu'un qui l'avait indexé en l'accusant d'être parmi les jeunes qui manifestent et barricadent la route. Quand il avait été arrêté, il a été conduit au PA de Cosa puis au commissariat central de petit Simbaya. Nous avions fait des démarches pour sa libération, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas le libérer. Quand il a été transféré à la Maison centrale, parfois on partait lui rendre visite et on nous demandait de payer 30 mille Gnf pour le voir. Parfois, on nous refusait carrément de le rencontrer.

Lire aussi- Maison centrale : un autre prisonnier "politique" meurt en détention…

Le jeudi passé, mon fils m'a appelé pour me dire qu'il a mal au ventre. Nous sommes partis, mais ils ne nous ont pas laissé entrer. Ils ont refusé les médicaments que nous apportions en nous disant qu'ils ont un hôpital à l'intérieur. Le lendemain vendredi, j'ai rappelé le numéro avec lequel il a l'habitude de nous joindre. Celui qui a décroché nous a dit que Mamadou Oury allait être envoyé à l'hôpital, ça ne passait pas.

Le même jour, je suis partie à la Maison centrale, mais ils m'ont refusé l'accès. Sans possibilité d'accès, je suis revenue à la maison. Et samedi 16 janvier à 13heures, j'ai été informée par d'autres détenus qui m'ont appelé pour me dire que mon fils est décédé. J'ai appelé un policier qui me l'a confirmé. Mon petit frère est parti voir le corps qu'ils ont envoyé à la morgue de Ignace Deen. Ils ne nous ont pas encore rendus le corps.

Mon fils est mort en prison. Je demande aux autorités de nous resituer le corps pour qu'on l'enterre. Je ne pardonne pas le responsable de l'arrestation de mon fils", a fait savoir Mme Kadiatou Tounkara.

Mamadou Oury Barry rejoint ainsi Elhadj Ibrahima Sow, Mamadou Lamarana Diallo, Roger Bamaba tous mort en détention à la Maison centrale de Coronthie.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06