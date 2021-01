Guinée: "certains mourront ici les yeux ouverts, peut-être brulés avant d’arriver en enfer"

CONAKRY-A la veille de la mise en place du nouveau gouvernement, le Haut Représentant du Chef de l’Etat s'exprimé sur de nombreux sujets d'actualité politique. Claude Kory Kondiano affiche un optimisme quant à l'avenir du dialogue politique en Guinée.

L'ancien président de l'Assemblée Nationale appelle les guinéens à abhorrer les guéguerres politiciennes pour s'inscrire dans une logique de dialogue et de compréhension. Claude Kory Kondiano assure que le président Alpha Condé qu'il décrit comme le Mandela de la Guinée, est tout à fait disposé à aller dans ce sens. Extraits.

Alpha Condé est sincère

«Quand Alpha Condé dit qu’il est le Mandela de l’Afrique, ce ne sont pas des mots en l’air. Il n’est pas quelqu’un qui dit quelque chose qu'il ne soit pas capable. Quand il dit qu’il est le Mandela de la Guinée, il veut tout simplement dire qu’il faut qu’ici, que nous vivions ensemble. Et pour cela, il faut faire ce que Mandela a fait avec ses bourreaux en Afrique de Sud. Il a oublié ce que l’Apartheid leur a fait subir et il a prôné le dialogue et la réconciliation afin que l’Afrique soit une et indivisible. C’est ce que le président Alpha Condé fait depuis qu’il est arrivé au pouvoir. A chaque nomination, il fait tout pour que toutes les entités des communautés soient représentées que ce soit dans le gouvernement, l’administration centrale, les grandes institutions etc.

Lorsqu’il dit qu’il souhaite qu’on s’asseye ensemble pour dialoguer, il est sincère. Je pense qu’il faut que les guinéens dialoguent et se donnent la main pour travailler ensemble afin de transformer fondamentalement le paysage de notre pays qui peut être l’un des plus beaux pays au monde à cause des richesses naturelles que Dieu nous a données.

L'opposition doit comprendre

Alpha Condé est sincère. Il faut que l’opposition le comprenne, que les acteurs de la société civile qui portent les casquettes de l’opposition acceptent de s’asseoir autour de la table pour qu’on discute. La France et l’Allemagne ont discuté après la seconde guerre mondiale et ont fini par s’entendre pour fait en sorte que ces deux pays constituent la locomotive de l’Union européenne », a fait observer Claude Kory Kondiano.

Selon le Haut Représentant du Chef de l'Etat, la nomination du Premier ministre va pouvoir accélérer les choses parce que, dit-il, ce dernier est chargé du dialogue politique et du respect des accords selon la constitution. Il prévient toutefois qu'une certaine élite du pays sera condamnée à cause de ce qu'elle a fait dans le pays depuis l'indépendance en 1958. M. Kondiano n'exclut pas que certains meurent les yeux ouverts avant de brûler en enfer.

Mourrir les yeux ouverts avant d'arriver en enfer

"Le dialogue va être entamé avec la nomination de l’équipe gouvernementale. Pour permettre à la Guinée se développer, les guinéens doivent se débarrasser de certains comportements. Il faut que nous abandonnions toutes ces guéguerres. C’est surtout les élites, depuis 58 jusqu’à maintenant même si certains sont morts, mais leurs héritières sont là. C’est ce qu’ils ont fait en 58 avec Sékou Touré et même avec Lansana Conté. Il faut qu’on abandonne ça pour que le pays soit fondamentalement transformé sinon au jugement de Dieu, nous allons tous être condamnés. Certains d’entre nous vont être condamnés, mourir les yeux ouverts et peut être ils seront brulés avant d’arriver en enfer », prédit le haut représentant du Chef de l'Etat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

