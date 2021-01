Guinée : l'opposant Cellou Baldé devant le pool des juges ce lundi…

CONAKRY-Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de la commission rogatoire émise par le parquet de Dixinn, et de l'incendie du train à Sonfonia, sont attendues ce lundi 18 janvier 21 devant le pool des juges d'instructions.

Cette première comparution concerne quinze personnes dont Cellou Baldé, l'un des quatre responsables de l'UFDG, arrêtés après les violences postélectorales, a appris Africaguinee.com, auprès d'une source proche du dossier.

Cellou Baldé, responable des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays, a été accusé de "détention et fabrication d'armes" après son examen devant les officiers de la DPJ (direction de la police judiciaire).

M.Baldé a été arrêté et placé en détention à la maison centrale en novembre dernier, tout comme Chérif Bah, Ousmane Gaoual, Abdoullaye Bah -membres de l'UFDG- et Etienne Soropogui, allié du parti.

Plus de 400 personnes interpelées en marge des manifestations postélectorales, sont incarcérées dans les prisons guinéennes. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à leur libération.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com