Confidences de Kassory après sa reconduction : "Le mandat qui m'a été confié..."

CONAKRY-Le premier ministre Kassory Fofana a fait une "révélation" après sa reconduction par le Président Alpha Condé, à la Primature. Le chef du gouvernement qui s'est exprimé pour la première fois ce dimanche 17 janvier 2021, depuis le décret annonçant sa confirmation, a levé un coin du voile sur sa feuille de route.

"J'ai un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du président de la République et un sentiment de responsabilité par rapport à la charge qui va peser à partir de maintenant. Les guinéens doivent savoir qu'à partir de maintenant, le président Alpha Condé s'est engagé à gouverneur autrement. Le contrat qui nous lie au titre du décret qu'il vient de signer par lequel il me demande de mener les reformes hardies pour que la Guinée surtout son programme social aille vite pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance et que ce programme réussisse très rapidement", a confié ce dimanche 17 janvier 2021, le premier ministre.

Kassory Fofana précise que ces réformes ont pour toile de fond l'économie des ressources. " Ces réformes ont pour toile de fond l'économie des ressources pour que les déperditions que nous connaissons aujourd'hui, liées à la corruption ambiante, puissent cesser, pour que la Guinée puisse trouver des moyens de sa politique", a-t-il précisé, affirmant que le contexte international oblige cela.

Le chef du gouvernement reste très optimiste pour l'avenir. "Les tendances sont bonnes, les résultats du Pr Alpha Condé sont excellents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres attestés par les partenaires internationaux qui le disent. La Banque mondiale a revu les perspectives de croissances en Afrique. Sur les top10, c’est-à-dire les 10 premiers pays qui en 2021 vont connaître une croissance importante, la Guinée fait partie. Le mandat qui m'est confié au titre de cette reconduction est celui de booster cette croissance en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures de manière à lever l'argent interne et faire face à nos besoins de développement", a révélé le premier ministre.

