Comité exécutif de la CAF : Quelles sont les chances de Antonio Souaré ?

CONAKRY- Il est sans nul doute, l'un des guinéens les plus en vue dans le mécénat au sein du giron du football africain ces dernières années. Homme ‘’incontournable’’ dans le développement et la pratique de ce sport en Guinée, Mamadou Antonio Souaré, outre son appartenance à la Confédération Africaine de Football (CAF), veut ‘’tâter’’ le sommet dans la plus haute sphère de ce organisme du foot continental. Dorénavant, L’actuel président de la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot), candidate pour intégrer le comité exécutif de la CAF.

La Guinée et la CAF….

Affiliée à la Confédération Africaine de Football en 1959, c’est-à-dire deux années après sa création en 1957, la Guinée a une remarquable histoire avec l’organe dirigeante du Football africain. Le premier guinéen à y entrer a été le doyen N’Famara Camara. Il a siégé au comité exécutif de la CAF de 1974 à 1988. A la mort du président de l’époque, il était d’ailleurs fondé de pouvoir remplacer le défunt.

Faute de soutien de son pays, il n’a pas été élu comme président, battu à l’époque par le camerounais Issa Hayatou. Ensuite vint le tour de Dr Baba Sacko qui entre au comité exécutif de la CAF en 1994 en Tunisie, il y a siégé jusqu’en 1998 au Burkina-Faso. En 2006, Almamy Kabélé Camara est entré à son tour au sein de ce comité et a occupé le poste de vice-président jusqu’au congrès de 2017.

Quelles sont donc les chances d’Antonio Souaré ?

Antonio Souaré pourrait être la quatrième personnalité du pays de Cherif Souleymane (Ballon d’or Africain 1972) à faire son entrée au sein de ce prestigieux et stratégique Comité Exécutif de la CAF. Aujourd’hui président de la Zone Ouest-A de football, c’est-à-dire de l’Afrique de l’ouest, Antonio Souaré veut briguer une des deux places de cette partie de l’Afrique pour entrer au haut sommet. Il est d’ailleurs le seul candidat de la zone pour occuper la seconde place puisque la première est déjà occupée par le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, d’ailleurs candidat à la présidence de la CAF.

Ainsi donc, le guinéen Antonio Souaré a toutes les chances d’être élu. Pour ce faire, il faudra tout d’abord attendre le grand oral du 28 janvier au siège de la CAF auquel sera soumis le président de la Féguifoot. De l’avis des spécialistes, comme le doyen Amadou Diouldé Diallo, ancien membre de la commission media de la CAF (Analyste et journaliste sportif), chaque zone donne deux représentants au CECAF. Une des places occupée va être bientôt vacante puisqu’il reste une année de mandat à Me Augustin Senghor. A la CAF, selon le journaliste Amadou Diouldé Diallo, il est fait en sorte que tous les représentants ne partent pas en même temps pour éviter que les sièges des zones ne soient vides.

CHANCES…

Avec tous les investissements à son actif (Académie sportive dans un centre de haut standing, rénovation du stade de Nongo), et n’étant pas néophyte sur le plan sportif, aujourd’hui, le président du Horoya Athlétique Club de Conakry, a des atouts à brandir pour se hisser au sommet de l'instance dirigeante du football africain.

Selon notre analyste, Antonio Souaré qui arrive à ce niveau est une consécration pour ses efforts largement mérités et pour sa passion suffisamment exprimée pour le football et le sport en général.

‘’ Quel que soit les oppositions entre nous guinéens, nos contradictions, nos divergences, réglons-les à l’intérieur de notre pays. Lorsqu’un guinéen arrive au niveau où Antonio Souaré est arrivé, nous devons taire toutes ces divergences et contradictions pour ne voir que la Guinée et sa représentativité à ce niveau. Ce n’est pas seulement pour Antonio Souaré mais pour tout guinéen qui arrive à un niveau où il est, mérite d’être poussé pour représenter la Guinée à l’internationale’’ a-t-il déroulé.

L’intérêt pour la Guinée d’être représentée au sein de ce comité exécutif…

Au de-là des avantages personnels liés à ce poste pour le candidat, il faut tout d’abord noter la représentativité du nom du pays. Cette présence à l’internationale dans tous les domaines, vend l’image de marque de la Guinée.

‘’ Comme on le dit souvent, là où les décisions se prennent, quand tu n’es pas présent, il est évident que tu ne peux pas avoir les mêmes avantages par rapport à d’autres pays dont les membres sont présents. Cela est extrêmement important. Ce n’est pas fortuit et il faut en tenir compte. S’il passe avec brio son audition du 28 janvier ce sera une récompense méritée pour l’Homme’’, a déroulé notre confrère Amadou Diouldé Diallo.

Affaire à suivre….

