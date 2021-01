Nzérékoré : Assassinats, vols, viols, les autorités "impuissantes" face à l'insécurité?

NZEREKORE-Les populations de la capitale de la région forestière, au sud du pays, sont confrontées à une insécurité grandissante. Face à l’ampleur du phénomène et surtout l'incapacité des forces de sécurité d'enrayer le fléau, le maire appelle les 22 chefs de quartier de la commune urbaine à s'impliquer en organisant des patrouilles nocturnes.

Dans la cité Zaly, des citoyens sont fréquemment victimes de vols, d’attaques armées et d’autres formes d'assassinats par des malfrats qui dictent leur loi et ne reculent devant rien. Après le quartier Bellevue où le corps d’un jeune a été retrouvé le 14 décembre 2020, celui de Hermakono vient aussi d'enregistrer un autre cas. Il s'agit de celui de Mamoudou Keita, agriculteur et père de 6 enfants ayant disparu depuis le 22 décembre 2020 dont le corps a été retrouvé dans une maison inachevée, le 12 janvier 2021.

Lire aussi- N'zérékoré : Antony Délamou tue sa femme Pola avant de se suicider…

Dans la nuit de la disparition de Mamady Keita dont le corps a été retrouvé, Mamady Traoré, journaliste de la radio Baobab FM de Nzerekore a reçu deux balles au ventre et au bras lors d'une attaque nocturne à son domicile. Notre confrère a failli perdre la vie. Aujourd'hui, il est en convalescence à l'hôpital.

Face à cette situation d’insécurité, le maire de la commune urbaine de Nzérékoré a lancé un appel aux chefs de quartier pour enrayer le fléau. « J’ai dit aux 22 chefs de quartier de s'impliquer (…). Nzérékoré ne fait que grandir. La police, la gendarmerie, c’est leur rôle régalien d’assurer la sécurité. Mais, ils ne peuvent pas assurer la sécurité de toute la population. Ce sont des chefs de quartier maintenant qui doivent prendre des dispositions en mobilisant les jeunes pour assurer la sécurité ’’, a lancé Moriba Albert Délamou.

Le jeudi 14 janvier 2021, 4 présumés bandits ont été présentés au siège de la gendarmerie départementale de Nzérékoré dont 3 récidivistes. Le meneur du gang venait à peine de purger une peine de 9 mois. Ils sont accusés de vol dans des lieux de culte précisément à Boma, un quartier de la banlieue où les voleurs règnent en maitre.

Dans la principale agglomération de la région forestière, des cas de viols sont aussi fréquents ces derniers jours. Pendant les fêtes de fin d’année, deux petites filles âgées entre 5 et 7 ans ont été violées par un jeune dans le quartier Horoya Gbantié.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43